Propoli: cos’è, benefici, come assumerla

La propoli è il rimedio balsamico naturale fabbricato dalle api per malanni di stagione e molto altro. Ecco cos'è, i suoi benefici e come assumerla.

di Susanna Danieli 14 Marzo 2022

Etciùùù! Qualcuno ha detto, pardon starnutito, malanni di stagione? Niente paura c’è la propoli. Il composto resinoso e balsamico fabbricato dalle api è un toccasana per raffreddore e congestione, ma anche ferite, infezioni e infiammazioni. Rimedio naturale antichissimo, la propoli è tra i prodotti delle api forse il meno “appetibile” dal punto di vista alimentare, ma sicuramente il più efficace.

Cos’è la propoli

Propoli deriva dal greco pro polis, “di fronte alla città”. La sua funzione primaria infatti è puramente tecnologica: le api la usano come rivestimento isolante e sterilizzante per l’intero alveare. Si tratta di una sostanza resinosa insolubile ricavata da gemme e corteccia di alberi mista a cera e altre secrezioni. Le api la usano per isolare le celle, levigare le pareti e proteggere l’alveare da da predatori e malattie.

La propoli ha generalmente colore marrone e consistenza gommosa e appiccicosa. La sua composizione, proprio come la pappa reale, varia notevolmente in base al clima e alle specie botaniche. La maggior parte dei suoi composti (più di 300) sono costituiti da resine, cere e olii essenziali. Il suo appeal farmacologico ed erboristico tuttavia sta nella ricchezza in flavonoidi e polifenoli antiossidanti.

Benefici

Gli antichi greci ci avevano visto giusto. Nel corso della storia la propoli è stata considerata rimedio naturale per eccellenza. Gli assiri la usavano contro le infezioni, gli egizi come coadiuvante per l’imbalsamazione delle mummie, greci e romani contro ascessi, ulcere e foruncoli. Fino al Medioevo e ai giorni nostri in cui la propoli è diventata sinonimo di panacea per i malanni di stagione. Addirittura Stradivari, celebre liutaio, si dice ne abbia beneficio come vernice per i suoi insuperabili violini.

Musica a parte, ecco quali sono le principali proprietà:

Antinfiammatoria : per mal di gola, sintomi dell’influenza, raffreddore, infiammazione di cavo orale e vie aeree, infiammazioni gastriche

: per mal di gola, sintomi dell’influenza, raffreddore, infiammazione di cavo orale e vie aeree, infiammazioni gastriche Antibatterica e antibiotica : per herpes, acne, ulcera, placche, gengivite, ascessi, disturbi dell’apparato urinario

: per herpes, acne, ulcera, placche, gengivite, ascessi, disturbi dell’apparato urinario Antimicotica : grazie alle pinocembrina , flavonoide dalle proprietà antifungine, può prevenire candida e altri virus

: grazie alle , flavonoide dalle proprietà antifungine, può prevenire candida e altri virus Cicatrizzante: per bruciature superficiali e ferite

Come assumerla

La propoli può essere assunta a uso orale o topico. Si trova in erboristeria, farmacia o direttamente dall’apicoltore commercializzata in diversi formati:

Pura da masticare in piccole quantità contro mal di gola, infezioni del cavo orale, gastrite

da masticare in piccole quantità contro mal di gola, infezioni del cavo orale, gastrite In granuli o polvere contro disturbi dell’apparato digerente e urinario

contro disturbi dell’apparato digerente e urinario Tintura madre con estratto di propoli alcolico o idroalcolico per gargarismi, inalazioni e pennellature

con estratto di propoli alcolico o idroalcolico per gargarismi, inalazioni e pennellature Spray, sciroppo, caramelle per la gola

per la gola Unguenti e pomate contro bruciature e infezioni cutanee

Per dosaggi e frequenza d’uso fate sempre riferimento al bugiardino o confezione. Astenetevi in caso di allergia e consultate il medico per eventuali interazioni con altri farmaci.