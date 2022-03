Pappa reale: cos’è, proprietà, benefici

di Susanna Danieli 11 Marzo 2022

L’alveare è ricco di tesori e la pappa reale, come suggerisce il nome, è forse il più prezioso. Questa sostanza gelatinosa ricca di vitamine, lipidi e carboidrati è un prodotto delle api destinato al nutrimento delle giovani larve e soprattutto dell’ape regina. Per lei in particolare la pappa reale si rivela un vero e proprio elisir di lunga vita.

Per noi invece costituisce un ottimo rivitalizzante e ricostituente naturale a uso quotidiano. Vediamo meglio cos’è e quali sono proprietà e benefici della pappa reale.

Cos’è la pappa reale

L’elisir di lunga vita? Ne sa qualcosa l’ape regina. Essa infatti resiste anche cinque-sei anni contro le poche settimane toccate in sorte a tutte le altre operaie. Il suo segreto è la dieta esclusiva a base di pappa reale, sostanza gelatinosa secreta dalle ghiandole ipofaringee e mascellari degli esemplari adulti per nutrire le larve nei primi giorni di vita. Con la differenza che la regina se la “pappa” per tutto il resto dei suoi giorni, #lifegoals.

Questo superfood a misura d’insetto è composto in misura variabile da acqua, carboidrati, proteine, lipidi e vitamine. Quel “variabile” è indicativo dell’altissimo grado di biodiversità fra alveari: ognuno ha, come dire, la sua ricetta unica e inimitabile. Fra i suoi preziosi componenti ci sono vitamine del gruppo B fra cui la B9 o acido folico, acidi grassi polinsaturi e glicoproteine.

Proprietà

Se la pappa reale fa vivere l’ape regina più a lungo, a noi fa certamente vivere meglio. Ciò è possibile grazie alle sue innumerevoli proprietà. Ecco quali sono:

Antiossidante e antinfiammatoria

Antibatterica

Riduce colesterolo , glicemia e pressione arteriosa

, glicemia e pressione arteriosa Rinforza e migliora la risposta del sistema immunitario

Promuove la salute del sistema nervoso, è in grado di potenziare memoria e concentrazione

Contrasta l’invecchiamento e stimola la produzione di collagene

e stimola la produzione di collagene Migliora l’umore e riduce lo stress

Benefici

La pappa reale può essere usata come ricostituente e rivitalizzante quotidiano. È particolarmente indicata contro stress, ansia e affaticamento fisico e mentale. In più, dettaglio non trascurabile, è un toccasana per memoria, umore e concentrazione. Vi viene in mente niente? Sì proprio voi, studenti in sessione: la pappa reale è l’arma segreta per affrontare gli esami con mente chiara, lucida e rilassata.

Gli effetti antiossidanti si riscontrano in particolare su capelli, unghie e pelle, comprese le ferite che guariscono meglio e più in fretta. Le proprietà antinfiammatorie contrastano l’insorgenza di malattie croniche, mentre il miglioramento di colesterolomia, glicemia e pressione arteriosa ha effetti a lungo termine sul benessere del cuore. Si può utilizzare come assist al sistema immunitario, in particolare per arginare gli effetti dei trattamenti chemoterapici. Infine, può apportare benefici ai sintomi da menopausa.

I poteri prodigiosi della pappa reale hanno tuttavia un contrappasso: il sapore decisamente amaro come del resto si addice alle proverbiali medicine. Meno male che ne basta davvero poca! La mini palettina di cui la pappa reale è solitamente fornita serve a catturarne la giusta quantità, una punta da far sciogliere sotto la lingua. La pappa reale va conservata in frigorifero. Consumatela la mattina a digiuno nelle quantità indicate dal flacone. Astenetevi in caso di allergia al polline e/o puntura delle api