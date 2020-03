Birra a domicilio a Milano: dove e come ordinarla al tempo del Coronavirus

Ci sono due buoni motivi per ordinare birra a domicilio nei terribili giorni del Coronavirus: il secondo è che la birra artigianale, più di altri settori, soffrirà l’inevitabile crisi economica che la pandemia comporterà. Ecco dove e come acquistare birra buona se vivete a Milano.

Sosteniamo quello che vogliamo veder sopravvivere. Non avrei mai pensato di scrivere questa frase, ma oggi, come non mai, le nostre scelte d’acquisto sono importanti. E le birra artigianale non sopravviverà se non la si sostiene in un simile momento, i pub piccoli e indipendenti chiusi, i distributori con gli ordini annullati, i birrifici, di conseguenza, senza clienti da soddisfare.

La buona notizia è che possiamo salvare una filiera con un click, proprio ora che, reclusi come siamo, non ci resta che pulire i vetri, farci una cultura sui film, leggere quel libro sul comodino, bere.

Mentre i “pub” chiudevano anzitempo, quando i decreti ministeriali erano assai meno restrittivi di ora perché considerati luoghi di assembramento più pericolosi delle pizzerie da 300 coperti a sera e dei bar, gli stessi si organizzavano per assicurare birra come Dio comanda, a domicilio, per i propri clienti.

Ne emerge uno scenario costruttivo, entusiasmante nonostante i tempi, che già vi abbiamo raccontato a proposito del food delivery su Roma, là dove la birra artigianale è un diritto inviolabile, poste le dovute mascherine e distanze.

Se a Torino la situazione è disarmante (nessuno dei tanti e bei pub all’attivo sta distribuendo birra tra le case), a Milano potete contare su un nutrito gruppo di professionisti, tra locali, distributori e birrifici che si sono reinventati, temporaneamente, beer delivery. Riportiamo l’elenco redatto da La Tana Del Verme, che si è preoccupato di svolgere un lavoro certosino in merito (attraverso la pagina Senza Birra mai – Milano e dintorni), aggiungendo di nostro pugno quanto necessario:

Bere Buona Birra

Il negozio con birre alla mescita di via Adige si è organizzato con il distributore Sofismi per continuare ad assicurare su Milano un servizio di vendita a domicilio compatibile con le norme. Consegna refrigerata a prezzo beershop per i privati.

Shallo

Nuovo beer-shop, nuova corsa, Shallo consegna gratuitamente a partire dalle ore 17.00 e vi risparmia ogni spesa aggiuntiva se ordinate più di 20 euro di birra, con una selezione assai soddisfacente.

The Brew Milano

Beershop di zona Lambrate, The Brew sperimenta il servizio a domicilio a richiesta, attraverso pagine social o alla vecchia maniera, telefonicamente.

10 Gradi Nord

Cambiamo prospettiva e passiamo dai negozi, con più referenze disponibili, ai singoli birrifici: 10gradinord ha chiuso la sua tap-room per le misure anti-Coronavirsu, ma si è attrezzato per l’asporto su richiesta. Si consegna birra artigianale e cibo. All-in.

Crazy Hop

Il “temporaneamente chiuso” Crazy Hop continua la sua attività di birrificio artigianale proponendo birre a domicilio.

Malaspina

Brew Film di San Felice (Mi), consegna gratuitamente in quel di Segrate e dintorni e risponde, per ulteriori informazioni, via Whatsapp.

La Birrofila

Birrificio e brewpub di Milano, La Birrofila propone consegne a domicilio purché si ordinino 12 birre almeno, per 35 euro.

La Buttiga

Il birrificio La Buttiga consegna il martedì e il venerdì direttamente oppure, tramite Glovo, dal giovedì alla domenica, senza mimino d’ordine.

[Immagine di copertina: Shallo Beershop; Link esterni: La Tana del Verme]