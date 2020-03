La nostra selezione di ristoranti di Roma da provare a domicilio:, pizzerie, trattorie e delivery di birra da provare da qui al 3 aprile, per consolarsi in sicurezza.

In questi giorni difficili, prudenza, senso civico e ragionamenti sul rapporto costi/benefici stanno spingendo molti ristoratori romani a chiudere le loro attività in attesa di tempi più tranquilli; a prescindere dagli orari concessi dai recenti decreti ministeriali anti-coronavirus.

Altri esercenti, invece, si stanno attrezzando o specializzando sul modo più sicuro per portare avanti, sia pur in formula ridotta, la loro attività – ossia sul delivery.

Abbiamo raccolto per voi un elenco per quanto possibile esaustivo di locali che consegneranno direttamente a casa vostra i loro piatti: eccoveli, divisi per categoria.

Cucina italiana

Enoteca Ferrara

L’enoteca con cucina di Piazza Trilussa è stata tempestiva nell’attivare un servizio di menu su misura consegnato direttamente a casa. Sul sito si parla anche di una modalità pickup con ritiro in loco, da considerarsi ovviamente obsoleta, alla luce delle ultime direttive governative.

Informazioni: https://enotecaferrara.com/la-buchetta

Trecca – Cucina di mercato

Si è attrezzato per il delivery anche Trecca, che abbiamo recentemente recensito, soprannominando la nuova modalità di cucina romana consegnata a casa “SPACCA”, e lanciando l’hashtag #magnoforteacasamia , aiuterà a trascorrere il periodo di isolamento a casa in compagnia di una buona carbonara.

Informazioni: https://www.facebook.com/treccacucinadimercato

Costrini Italian Flavor

La gastronomia abruzzese di Conca d’Oro accetta prenotazioni per la spesa via telefono allo 06 89761092. Inoltre, scrivendo su Messenger alla pagina ufficiale del locale e lasciando il proprio numero di cellulare si sarà aggiunti a una lista broadcast Whatsapp tramite la quale saranno diffusi i menu del giorno.

Livello 1

Il ristorante di pesce di zona Serafico ha messo in piedi un sistema di consegne valido per Eur e dintorni, ed accetta prenotazioni telefoniche al nuemero 06 5037472.

Chinappi

Anche lo storico ristorante di pesce di Porta Pia adesso arriva direttamente a casa vostra, con servizio alla carta o addirittura con un menu degustazione completo. Tutte le info qui.

Pizza

Alimento da delivery per eccellenza, può contare su una schiera di ristoranti che lavorano regolarmente sulle consegne a domicilio. Vi segnaliamo alcuni esercizi che si distinguono per qualità.

La Vera Pizza Napoletana

Ne avevamo parlato in una recensione accorata, qualche mese fa. Come è tipico del locale, il mistero la fa da padrone sulla loro comunicazione: da un post condiviso sulla pagina Facebook ufficiale del ristorante si evince che è attivo un servizio di consegna, ma non è chiaro tramite quali canali questo venga svolto, né in che zona.

EDIT: Successivamente alla pubblicazione dell’articolo, siamo stati contattati dalla direzione della pizzeria che ci ha comunicato la sospensione delle attività di consegna

TED Lobsters&Burgers

Oltre agli astici e agli hamburger citati nel nome, il TED di Ostiense propone già da qualche mese la buona pizza napoletana di Luciano Sorbillo. In consegna su Glovo.

Eataly Roma: sulla carta, è in consegna tramite Deliveroo anche la pizza del megastore di Ostiense. Al momento della stesura di questo articolo, il ristorante risulta però non disponibile.

Birre artigianali

Il settore della birra artigianale si è mosso in maniera particolarmente vivace per assicurare ai propri clienti una continuità di fornitura. E anzi, sono stati proprio questi ultimi ad attivare un hub per condividere notizie riguardanti la consegna a domicilio di latte, bottiglie, e growler – il gruppo Facebook Senza Birra Mai – Roma e dintorni.

Da questo risulta che saranno attivi con consegne dirette diversi locali e distributori, nello specifico: Luppolo 12 (tramite Uber Eats), Beer Solution tramite ecommerce e codice sconto 10% “IORESTOACASA”, Natural Born Drinkers con un listino dedicato ai privati, consegne dirette e ordini via email.

Attivo anche l’ecommerce di 1001 Birre con soglia per spese di spedizione gratuite ridotta e sconto del 20%.

Luppolo Station offrirà growlers direttamente dalle proprie spine e consegna a domicilio curata dal locale, anche per i piatti e gli snack di cucina, Birrificio Pontino consegnerà lattine e fustini da 5L su prenotazione previo ordine telefonico.

Growler dalle spine anche per Fermento Bufalotta, mentre Birra Più mette a disposizione un ampissimo elenco di bottiglie e lattine da ordinare su Whatsapp.

Jungle Juice, infine, propone crowlers (lattone da 1L) delle proprie birre con consegna same day.

EDIT: i servizi di delivery di Jungle Juice risultano al momento sospesi.

Cucina etnica

Tuk Tuk Ride

Il ristorante thai di Garbatella che vi avevamo raccontato ha interrotto il servizio di ristorazione ma tiene i fuochi accesi sotto ai wok per la sola attività di consegna a domicilio (tramite JustEat e Deliveroo).

Dumpling Bar Lab

Resiste imane invece aperto il Dumpling Bar Lab di Oderisi da Gubbio ordinabile a domicilio attraverso JustEat, o tramite prenotazione telefonica al 344 0658913.

Attivissimo sul fronte delivery anche Akira Ramen, presente su Deliveroo, JustEat, Glovo. Disponibili, sempre su Glovo, le eccellenti arepas ed empanadas venezuelane di El Maìz; in zona Vaticano.

Hamburger e street food

TBSP – The Burger and Smoking Project

Il burger joint e American BBQ chiude al pubblico il ristorante di via Gallia. Rimane invece aperto lo Spot TBSP in zona Ponte Milvio che lavorerà per il delivery: ordini via Justeat o con prenotazione telefonica allo 0693380770.

Legs

L’ormai mitico Legs – un grandissimo pollo fritto che vi avevamo raccontato – distribuisce panini, alette, cosce e funghi burger in tutta Roma grazie a Foodys. È possibile ordinare anche su JustEat e Deliveroo all’interno delle zone abilitate.

Pork’n’Roll

Sono disponibili su Deliveroo e Uber Eats le grandi carni, i panini, gli ottimi salumi del Pork’n’Roll Bottega di Tiburtina.

Forte Street Sud

Poco distante, nell’area di Piazza Bologna, il nuovo Forte Street Sud ha scelto JustEat per la consegna dei suoi panini d’ispirazione calabrese.

Supplizio

Non manca lo street food d’autore: i supplì del Supplizio di Arcangelo Dandini arrivano a casa grazie a Glovo e Cosaporto.

Trapizzino

Trapizzino è in consegna a domicilio, non solo a Roma ma in tutta Italia, con Deliveroo, Just Eat, Glovo e UberEats. Attenzione però: il servizio è disponibile solo fino alle 18.

Già citato per la pizza, TED Lobsters & Burgers in zona Ostiense consegnerà a domicilio naturalmente anche i suoi hamburgers e lobster rolls.

Fine dining

Mercerie – Igles Corelli

Ci spostiamo sul fine dining – anche i bonbon di Igles Corelli prodotti da Mercerie High Street Food risultano disponibili su Glovo. Consultando i canali del ristorante non è però chiaro se questa informazione sia attendibile, dato che tanto le pagine social che il sito ufficiale mancano di qualsiasi accenno alla consegna a domicilio

Pasticcerie, gelati e tea break

Bompiani, Gruè, Casa Manfredi

Anche la dolcezza bussa alla tua porta: si sono attrezzate per il delivery Gruè di Quartiere Coppedè, che consegna in proprio entro un raggio di 8km dalla propria sede, Bompiani (Ardeatino/Colombo, tramite Cosaporto) e Casa Manfredi (consegna curata direttamente dal locale, tramite prenotazione allo 06 97605892).

Gunther Gelato Italiano

Si affida a Deliveroo e Cosaporto anche Gunther Gelato Italiano – presente nella nostra selezione delle migliori gelaterie di Roma per il 2019.

Babingtons

Per chi infine non sa fare a meno della pausa delle 5, anche la storica tea room Babingtons di Piazza di Spagna consegna, tramite Deliveroo, tutto l’occorrente per un tè coi fiocchi in versione domestica.