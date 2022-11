7 ricette della Torta Sacher fatte da quelli famosi

C'è qualche pasticciere in circolazione che può sottrarsi alla preparazione delle Torta Sacher? Questo articolo sulle sacher famose vi aiuta a rispondere "assolutamente no".

di Lavinia Martini 27 Novembre 2022

Le temperature, crisi climatica permettendo, ci permettono di abbandonarci ad abbondanti dosi di cioccolato nascondendo sotto il tappeto i sensi di colpa di cui ci nutriamo. E qual è la ricetta trionfo del cioccolato? Ce ne sarebbe più d’una, a dire il vero. Ma la Sacher, sul serio, non è seconda a nessuno. Accompagnata da un ciuffo di panna e da una storia centenaria, la ricetta della Torta Sacher, il dolce austriaco più famoso nel globo, è stata reinterpretata da moltissimi pasticcieri, che seguano le versioni più classiche (noi siamo stati proprio a Vienna a vedere come si fa quella originale) o che si spingano verso declinazioni particolari.

Oggi vediamo la ricetta della Sacher fatta da quelli famosi.

Iginio Massari e la Sacher creativa

C’è un intero video di quindici minuti in cui il maestro Iginio Massari mostra come si prepara la sua sacher creativa (si può trovare qui). All’interno viene messo un ripieno di lamponi e fragole. Inoltre viene aggiunta anche la ganache al cioccolato che è realizzata con cioccolato, crema pasticciera e pasta di nocciole.

Luigi Biasetto e la Sacher casalinga

Arriva durante il periodo acutissimo di covid la ricetta della Sacher data da Luigi Biasetto direttamente dalla sua pagina Facebook. La ricetta è piuttosto tradizionale e si vede dal fatto che nell’impasto c’è il cioccolato e non il cacao, con al centro la confettura. Si può replicare tranquillamente nel forno di casa. Quella che viene fatta direttamente in pasticceria ha anche sopra una decorazione con un disco di cioccolato con la “B” impressa e scagliette di cioccolato alla base.

Damiano Carrara e la Sacher senza glutine

Secondo Damiano Carrara, giudice di Bake Off Italia che commentiamo ogni settimana, la Sacher Torte va proposta nella versione classica, anche nella sua variante senza glutine. Cioccolato, burro, farina, confettura di albicocche sono alla base di questa preparazione. Sul sito di Damiano Carrara c’è sia il video che la ricetta scritta passo passo.

Loretta Fanella e le due sacher

La pastry chef Loretta Fanella ha presentato due versioni della Sacher: una è quella classica a cui possono avvicinarsi più o meno tutti (ricetta, tra le altre, qui). Un’altra invece è quella moderna realizzata con biscotto Sacher, gelatina di albicocca, mousse al cioccolato e scaglie di cioccolato fondente. È vero che questa non sappiamo come prepararla, ma possiamo sempre ordinarla direttamente dal suo sito.

Ernst Knam e le innumerevoli Sacher

Ma quante preparazioni di Sacher avrà fatto Ernst Knam? Innumerevoli probabilmente. Uno dei contenuti più semplici in cui spiega la ricetta si trova proprio qui su Dissapore. Knam è sicuramente uno di cui ci fidiamo per realizzare una torta del genere. Nel 2019 ha realizzato anche una Sacher creativa per Bake Off con base sacher bagnata con sciroppo di vaniglia Tahiti e albicocche, agar agar di albicocca, mousse cioccolato fondente Perù Pachiza 70% e gelatina all’albicocca

Andrea Tortora e la Sacher Altoatesina

Risale ai tempi della sua esperienza al St.Hubertus, l’anno della pubblicazione su Pasticceria Internazionale è precisamente il 2016, la versione della Sacher del Pastry Chef Andrea Tortora. Non a caso la Sacher veniva realizzata con una composta di albicocche della Val Venosta. Si chiama Blown Sacher.

Cedric Grolet e la mini Sacher

Si tratta di una ricetta in monoporzione quella realizzata dal pastry chef più famoso del globo, Cedric Grolet. Un pasticciere coreano ha replicato in un video, spiegando passaggio dopo passaggio, la sua proposta contenuta nel libro “Opera”. Il risultato finale è una piccola meravigliosa Sacher che ha una decorazione quasi a fiore in superficie.