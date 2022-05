11 dolci tipici dell’Austria che devi assolutamente assaggiare

di Lavinia Martini 17 Maggio 2022

La pasticceria austriaca ha dato tantissimo al mondo e al nostro fabbisogno calorico. Tuttavia tra dolci famosissimi e altri più locali, la proposta è davvero ampia e riconosciuta come una delle più interessanti e golose al mondo. Intorno a molte delle torte austriache si nascondono storie quasi leggendarie e origini antichissime. Per i veri appassionati di dolci, una tappa in Austria è imprescindibile.

Abbiamo raccolto solo alcuni dei dolci tipici dell’Austria, i più appetitosi del patrimonio che ci vengano in mente.

Strudel

Si fa presto a dire strudel. Tuttavia l’origine antichissima di questo dolce, comune a moltissimi paesi, come Austria, Germania, Italia e Ungheria, ma anche la presenza di dolci simili in altre regioni, come la Grecia, fa comprendere quanto fosse nota e pervasiva la preparazione. Alla base c’è una pasta (per noi sfoglia) arrotolata a vortice (da qui il nome) che viene riempita nella versione più in voga in Italia con mele, cannella, zucchero, pinoli. Ma le versioni sono infinite e in Austria ce ne sono tantissime declinazioni che cambiano nome a seconda del ripieno, che sia con frutta, frutti di bosco o formaggio.

Kipferl

Si tratta di un piccolo dolcetto diffuso anche in Ungheria, che consiste in un lievito cotto e spennellato a forma di mezzaluna. A vederlo, potrebbe ricordare un cornetto o un croissant. Vaniglia, cioccolato, nocciole o altra frutta secca sono alcuni degli ingredienti con cui è possibile arricchire gli impasti, oltre a un’abbondante spolverata di zucchero a velo.

Kaiserschmarrn

Provate a dirlo se riuscite, e poi fatemi sapere. Trovate questa ricetta anche in Italia, nella zona sud del Tirolo, dove è comunissimo assaggiarlo nelle baite e nei ristoranti della zona. Si tratta di un dolce realizzato con un impasto di farina, latte, uova e rum, che viene cotto in padella e infatti si presenta, vagamente, come una frittata. A spingere sulla dolcezza, oltre a burro e zucchero nell’impasto, anche una riconoscibile passata di zucchero a velo e l’aggiunta, a piacimento, di diversi tipi di marmellate.

Sachertorte

Il capolavoro della pasticceria viennese nonché uno dei dolci più famosi in tutto il mondo, la torta Sacher è stata creata nel 1832 dal pasticciere Franz Sacher che al tempo aveva solo sedici anni e creò una ricetta per soddisfare il principe Klemens von Metternich. La meravigliosa storia, ammantata di tratti leggendari, ha portato la Sacher fino a noi. Il dolce è una torta al cioccolato con copertura al cioccolato e all’interno un delicato strato di confettura di albicocche. Viene servita accompagnata da un ciuffo di panna non zuccherata, e una tazza di tè o caffè

Gugelhupf

Presente in molte altre regioni del nord Europa e dell’Europa continentale, questo dolce è una ciambella a spirale molto alta con un caratteristico buco centrale. La forma è favorita da un particolare stampo che può essere impiegato anche per altre preparazioni. L’impasto è molto semplice e viene realizzato con uvetta, mandorle e brandy. Il risultato è molto soffice e si presta bene alla colazione oltre che a qualsiasi altro momento della giornata.

Germknödel

I canederli dolci sono meno conosciuti di quelli salati. Alla base c’è una pasta lievitata a cui viene data poi la forma tondeggiante e che viene bollita o cotta al vapore. Una volta cotta, sul canederlo, che può essere riempito anche di marmellata, viene passato nel burro fuso, nello zucchero e nei semi di papavero. Vi potrebbe capitare di trovarlo circondato di crema o salsa alla vaniglia.

Kardinalschnitte

Panna, meringhe e pan di Spagna, stanno alla base di questa spaziale torta cardinale. L’elemento più riconoscibile è rappresentato dall’alternanza dei vari ingredienti che vengono posti parallelamente per creare una stratificazione molto bella e riconoscibile.

Schlosserbuben

Parliamo di un delizioso dessert viennese e austriaco che viene preparato con un ripieno di prugne. Alla base ci sono delle frittelle cosparse di zucchero a velo e intinte nell’immancabile salsa alla vaniglia. L’aspetto è forse meno raffinato di quello di altri dolci, ma il gusto non mente.

Linzertorte

La Linzertorte è, come fa intuire il nome, la torta della città austriaca di Linz. Nonostante questo, si tratta anche della torta più antica conosciuta al mondo, secondo diverse fonti. Viene realizzata con il classico reticolo che la rende tanto riconoscibile, mentre alla base ha una pasta frolla molto speziata realizzata anche con farina di nocciole. All’interno c’è la marmellata di ribes.

Reindling

Nasce come dolce pasquale ed è molto diffuso in Carinzia, la regione sud dell’Austria. Si tratta di un grande impasto lievitato al cui interno c’è un ricco e saporito ripieno. Si prepara con burro, lievito, latte, zucchero di canna, rum e uvetta. Poi si serve e si mangia a fette.

Palatschinken

O più semplicemente, omelette. Si tratta di un impasto molto semplice realizzato in padella con farina, uova, latte, burro e coperto di zucchero a velo. Si possono aggiungere anche panna, miele, marmellate e cioccolata.