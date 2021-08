6 idee per tagliare l'anguria diversamente dal solito e servirla in modo originale: su stecco, a bastoncino, persino vestendola da torta.

di Chiara Cajelli 6 Agosto 2021

L’anguria è regina delle nostre estati e non c’è volta che non ci doni freschezza e gioia, allegria. Oggi ci dedichiamo a lei: abbiamo pensato a tante idee per tagliarla, per presentarla in maniera originale per le occasioni speciali.

Scegliete l’anguria perfetta affidandovi ai nostri consigli e provate uno dei suggerimenti qui sotto. Ecco come tagliare l’anguria in modo originale, per fare decollare i pomeriggi d’agosto.

Su stecco

Nulla di più semplice e carino: tagliate l’anguria a spicchi e praticate un’incisione sulla scorza, giusto pochi millimetri per incastrarci dentro uno stecco di legno per i gelati. Potrete mangiare l’anguria a passeggio, e servirla freddissima come merenda per i più piccoli. Un’idea in più è asciugarla bene e intingerla nel cioccolato fondente.

Come stuzzichino

Pulite bene la polpa dell’anguria dai semini e tagliatela poi in pezzi regolari. Potete servire i singoli pezzi come fingerfood, infilzandoli con uno stuzzicadenti, oppure metterli su spiedo e… grigliarli.

Coppandola come biscotti

Un’idea molto simpatica, soprattutto per un’occasione di festa, è coppare la polpa dell’anguria con i taglia biscotti che più vi piacciono. Si tratta di un’idea divertente e comoda da servire, oppure utile per decorare bicchieri o arricchire un’acqua aromatizzata.

A metà come una coppetta

Per le angurie baby questa è la soluzione ideale: anguria a metà e mangiata scavandola con un cucchiaino. Da passeggio, una vera e propria soddisfazione!

A spicchi… come fette di torta

A spicchi? Un classico. Ma se condissimo ogni spicchio come se fosse una fetta di crostata allora si tratta di tutta un’altra storia. Noi suggeriamo frutta, ma potete azzardare anche una ganache di cioccolato fondente, delle caramelle per i più piccoli…

In stick

Presentate una mezza anguria intera e intagliata a reticolo, e lasciate che ogni commensale estragga uno stick a scelta. Tante piccole monoporzioni da magiare in un solo boccone.