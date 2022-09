Siamo in autunno e vogliamo godercelo tutto: "cucinate" queste 8 idee (da mangiare e/o per decorare) che renderanno magica l'atmosfera in casa.

di Chiara Cajelli 23 Settembre 2022

Mi sono ispirata a Martha Stewart per questo articolo che si immerge totalmente nell’autunno appena iniziato, la mia stagione preferita in assoluto: lei nel suo ha suggerito una lista di idee, ricette, lavoretti fai-da-te per entrare nel mood stagionale… io l’ho mantenuto e riadattato dedicandomi però interamente al cibo. Eccovi quindi 8 idee “culinarie”: alcune sono proprio da servire e mangiare, altre servono anche a decorare casa vostra e a renderla magica, profumatissima.

1. Infornate una apple pie

Cosa sa di autunno più della classica apple pie, con quella crosticina zuccherata a celare mele a pezzettoni burrose e piene di cannella? Nulla, ammettiamolo. Preparare una apple pie vi farà calare nella giusta atmosfera, scaldandovi il cuore e migliorando l’umore.

2. Zucche ovunque (anche ora che non è Halloween)

Chi dice che intagliare la zucca sia una cosa da dedicare solo ad Halloween? Facciamolo per tutto l’autunno, dipingendo le cucurbitacee di bianco e oro, azzurre cielo, sagomando foglie di acero e geometrie sinuose ed eleganti. Se non volete intagliarle, usatele così come sono e scegliendo più varietà per decorare l’ingresso di casa o i davanzali.

3. Niente candele profumate ma frutta fresca e spezie

Sono una fan delle candele profumate, ma quando la natura regala frutti intensi e concentrati di profumo allora direi che le candele possono rimanere nel cassetto. Parlo di pere, mele, melagrane, pompelmi, zucche… sapete come fare? Lasciateli integri, puntellateli con dei chiodi di garofano e usateli qua e la come soprammobili. In un paio di giorni, ovviamente, mangiateli.

4. Mele caramellate come merenda

Le mele caramellate farebbero impazzire chiunque, grandi e piccoli, e farle è meno complicato di quanto sembra: qui c’è la nostra ricetta, ma potete completarla anche con una salsa densa al caramello e frutta secca sbriciolata per decorare.

5. Tempo di irish coffee e di pumpkin spice latte home made

ovviamente sono benvenuti anche tè e tisane, ma un irish coffee bollente e un pumpkin spice latte fatti in casa non hanno eguali a ottobre e novembre. Il primo è un bel caffettone condito con panna calda e whisky irlandese, il secondo è un caffè in filtro (ovvero americano, che lo ripeterò fino alla morte NON è un espresso allungato con acqua) condito con purea di zucca, latte e tante spezie.

6. Confetture e chutney per servire i formaggi

Se amate brunch, aperitivi casalinghi e antipasti, la stagione è dalla vostra parte: usate cachi, zucche, pere per fare confetture oppure chutney speziati da servire con formaggi, salumi e lievitati. Qui, ad esempio, il nostro chutney di pera.

7. Castagnata? Tenete i ricci per un centrotavola

Le regine dell’autunno sono loro, le castagne: se andate a raccoglierle ricordatevi di non confonderle con le castagne matte e di conservare (senza farvi male) il riccio. Perché? Vi mangiate i frutti e usate i ricci per comporre una bellissima ghirlanda con foglie secche e rami. Oppure, fatene dei segna posto o un semplice centro tavola.

8. Ben ritrovati, arrosti!

Pensando anche all’ottimizzazione del gas per cucinare, fare un arrosto è utile per sfamare – con un’unica infornata – una famiglia per più pasti. Sopra mettiamo l’arrosto con le patate, sotto e contemporaneamente ci mettiamo anche una bella teglia di verdure miste così da fare un piatto unico. L’autunno ispira molto tra arrotolati, lonze, cosce, per non parlare poi del tacchino ripieno!