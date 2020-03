Siamo un popolo di poeti, santi, navigatori e di… bevitori di caffè. Ne consumiamo circa 6 kg all’anno pro capite ma sappiamo come conservarlo? Contenitore in vetro o di latta? Frigo o temperatura ambiente? Proviamo a chiarire tutti questi dubbi e a smentire alcune leggende metropolitane, partendo dalla scelta a monte tra caffè in chicchi o macinato fino a chiarire qual è il tempo massimo per conservare il caffè.

Caffè macinato o in chicchi?

Per praticità siamo abituati a comprare il caffè in polvere, ma, purtroppo, la miscela macinata fa perdere buona parte dell’aroma alla bevanda. I chicchi, invece, resistono molto di più al deterioramento e garantiscono una maggiore permanenza della fragranza e di tutte le caratteristiche organolettiche del caffè. Quindi, se volete gustare un caffè dal gusto inebriante e intenso, dotatevi di un buon macinino e scoprirete la differenza.

Qual è il contenitore giusto?

Il grande dilemma che assilla gli amanti della moka è quello su dove conservare il caffè una volta aperta la confezione. I pacchetti di caffè sono confezionati sottovuoto proprio per evitare che gli aromi e i profumi si disperdano. Inoltre, le confezioni sono sempre scure, per proteggere la miscela anche dalla luce. Questo perché il caffè teme l’aria, l’umidità, il calore e la luce.

A casa, quindi, dovremmo cercare di mantenere le stesse caratteristiche di “difesa”.

No assolutamente a contenitori trasparenti, perché la luce altera la qualità del caffè (in polvere ma anche in chicchi). Quindi, vanno bene i barattoli di vetro purché scuri.

Sì a contenitori ermetici , per limitare il disperdersi dell’aroma e della fragranza del caffè e, soprattutto, per evitare che la miscela assorba altri odori dall’esterno.

, per limitare il disperdersi dell’aroma e della fragranza del caffè e, soprattutto, per evitare che la miscela assorba altri odori dall’esterno. Infine, il barattolo non dev’essere troppo grande, in modo da non lasciare troppa aria nel contenitore.

Frigo sì o frigo no?

Un’altra delle questioni più dibattute riguarda il luogo dove conservare il caffè.

Negli anni si è diffusa l’abitudine di conservare il caffè in frigo. Sfatiamo questo mito una volta per tutte: il caffè non va assolutamente in frigorifero!

Questo perché, se è vero che il caffè soffre le temperature troppo calde o troppo fredde, è ancora più vero che teme gli sbalzi termici.

Nel tirar fuori il recipiente dal frigorifero si procurerebbe uno shock termico e si favorirebbe anche la formazione di condensa all’interno del contenitore, due elementi che danneggiano la qualità del caffè.

Il caffè mantiene inalterate le sue qualità organolettiche a una temperatura che va dai 15 ai 25 gradi, con un’umidità vicina al 50%.

Sulle confezioni campeggia la scritta “conservare in un luogo fresco e asciutto”, quindi è sufficiente riporlo in una credenza chiusa e al riparo da fonti di calore.

Aggiunta di ingredienti “salva-aroma”

Altro mito da sfatare è quello che vuole l’aggiunta nel contenitore di alcuni ingredienti “miracolosi” per conservare la fragranza e l’aroma del caffè.

Secondo alcune leggende metropolitane mettere un tappo di sughero o una buccia di mela nel caffè serve a mantenere la giusta umidità nel barattolo. Niente di più sbagliato!

Anzi, la presenza di elementi estranei all’interno della miscela contribuisce ad alterarne il sapore e accelera il processo di deterioramento del caffè.

Quanto tempo possiamo conservare il caffè?

Il caffè è un prodotto alimentare e, come tale, ha la sua data di scadenza. In realtà, la data riportata sulle confezioni si riferisce alla conservazione delle proprietà organolettiche del prodotto. Il caffè è un alimento secco, per cui non ha una vera e propria scadenza.

La confezione chiusa mantiene inalterata la fragranza del caffè per circa 24 mesi. Trascorso questo tempo non vuol dire che il caffè sia imbevibile o poco sicuro ma, semplicemente, non ha più quel gusto e quell’aroma tipici. Potete però sempre utilizzarlo per realizzare qualche ricetta a base di caffè.

Diverso il discorso per la confezione aperta. Anche se conservato in un contenitore ermetico, al riparo da luce e da fonti di calore, è preferibile consumare il caffè nel giro di poche settimane.