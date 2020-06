Subito, qualche buon motivo per leggere questo articolo: le patate tenute male raggrinziscono, diventano verdi, germogliano e, se superano davvero il limite emanano un odore mefitico come pochi. Mantenerle dunque più a lungo possibile diventa molto vantaggioso: ecco diversi consigli su come conservare le patate.

Buon senso

Le patate, anche se della stessa varietà e della stessa confezione, possono maturare o mutare diversamente da pezzo a pezzo. Una scelta saggia sarebbe acquistare una quantità piuttosto precisa di patate, calcolando quante e servono per la pietanza in programma.

Attenzione

Se le patate germogliano o presentano chiazze verdi, meglio non mangiarle, per via dell’alta concentrazione di solanina: una sostanza che, se consumata eccessivamente, può essere tossica e con sintomi piuttosto seri. Inoltre:

Siate attenti anche al momento di pelare una patata: se la polpa presenta zone verdi, eliminale tagliandole via;

Appena iniziano a germogliare, estirpate il germoglio e tenete d’occhio spesso la situazione;

Encomiabile il riciclo, ma evitate di dare buccia cruda o scarti ai vostri cani: la solanina fa male anche a loro. Potrete cuocere bene le bucce e dargliene una ogni tanto, in mezzo alla pappa.

Temperatura

Fattore fondamentale nella conservazione delle patate è la temperatura: i tuberi sono nemici del gelo così come del caldo eccessivo, quindi l’ideale sarebbe trovare una posizione o una dispensa sui 10°C.

Poca luce

Le patate crescono sotto terra, è logico quindi immaginare che la luce diretta o troppo forte non sia loro amica: è necessario conservarle al buio, magari in cantina, oppure all’aperto ma in antri freschi e riparati dal sole.

Sacchetti di carta o panni di lino

Per non rischiare, è utilissimo chiudere le patate in sacchetti di carta come quelli del pane, oppure riporle in una cassetta di legno e coprirle con panni di lino asciutto.

Non lavatele

Molte persone, prima di mettere via le patate le lavano per fare in modo che queste non perdano residui di terra: meglio evitare, perché l’umidità durante la conservazione accelera l’invecchiamento dell’ortaggio.

In frigorifero?

Non è necessario né l’ideale, ma potrebbe essere una soluzione se fosse estate e anche gli altri di casa più reconditi si incendiano tanto sono caldi. Ricordatevi però la temperatura (non oltre i 10-12°C) e di riporle in un sacchetto di carta.

Considerate la stagionalità

Se abbiamo capito che conservare le patate non è poi così scontato, è altrettanto vero che le patate non sono tutte uguali e, soprattutto, non seguono le stesse tempistiche di coltivazione e consumo. Insomma, comprare le novelle a giugno potrebbe essere una buona idea per non trovarsi i germogli in dispensa ad agosto.

Ora che sappiamo conservarle a lungo, vi suggerisco le ricette preferite da Dissapore: arrosto, patate farcite, crumble di patate, pasta e patate. Piacciono pure a voi? Purè a me.