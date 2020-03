Comfort food: cos’è, 10 ricette consolatorie

I comfort food sono quei cibi a cui ricorriamo per soddisfare un bisogno emotivo: sapori consolatori, stimolanti e spesso nostalgici.

Semplice e genuino o junk food e pieno di grassi, il comfort food spesso ci ricorda l’infanzia, ci coccola e scalda il cuore nei momenti “no” della nostra vita.

Non esiste un solo tipo di comfort food e ognuno ha il suo; uomini, donne, grandi o bambini, il cibo del cuore ci accompagna per tutta la vita; gratifica, rassicura , calma e a volte ” anestetizza” i momenti di profonda tristezza.

Da buoni italiani il nostro comfort food può essere la torta della nonna, il polpettone della zia , la minestrina della mamma, ma anche una grande coppa di gelato mangiata davanti alla tv o un hamburger pieno di grassi consumato camminando tra le vetrine di in un centro commerciale.

Tra gli innumerevoli tipi di comfort food esistenti ecco una lista di 10 cibi che coccolano l’anima e appagano lo spirito.

Junk Food: Hamburger e patatine

Vengono chiamati “Junk food” -letteralmente “cibo spazzatura”- data l’elevata quantità di grassi e zuccheri in essi presenti. Dietro l’invenzione di questi piatti esiste un vero e proprio studio che riguarda la giusta combinazione tra zuccheri e grassi la quale attiverebbe a livello celebrale una serie di meccanismi che avrebbero come risultato finale l’appagamento e la gratificazione.

Insomma, dare un morso ad un maestoso hamburger pieno di salse, formaggio, bacon e patatine fritte “ti rimette al mondo” !

Per chi non sa resistere a questo peccato di gola abbiamo la soluzione: lo prepariamo home made! Ecco la ricetta del doppio hamburger di manzo

Pasta e Fagioli

La pasta e fagioli ci ricorda l’infanzia, il calore del focolare e della famiglia. E’ difficile non farsi conquistare dal suo sapore.

Apprezzata in autunno, adorata in inverno , la pasta e fagioli viene servita anche tiepida e a volte addirittura fredda. Non ha età e non ha tempo è il comfort food della vita.

Torta di mele

Chi non ha un ricordo legato alla torta di mele? Che sia stata preparata dalla nonna, dalla zia o dalla mamma non esiste famiglia che non abbia una “sua” torta di mele.

Le ricette di torte di mele variano negli ingredienti, ma hanno tutte un’elemento in comune, sono super soffici e profumate.

Ecco alcune delle nostre proposte: Torta di mele classica– Torta di mele light– Torta di mele vegan

Polpette e polpettoni

Un piatto che piace a tutti, preparato in mille modi e varianti. Che siano fritte, al sugo, al forno, in umido, di pesce, di carne o di verdure le polpette fanno parte dei cibi che associamo più spesso alla nostra infanzia.

Sarà che non esiste un bambino a cui non piacciano le polpette, ma questo comfort food è l’ideale per coccolarsi a qualsiasi età.

Gelato

Non manca film in cui una giovane ragazza, dopo essere stata lasciata da quello che credeva essere l’uomo della sua vita, si consoli con una vaschetta di gelato dalle dimensioni discutibili stando di solito distesa sul divano con copertina annessa e guardando film strappalacrime!

Forse nella vita reale non è proprio così, ma il gelato rimane un cibo consolatorio per molti di noi. Se volete provare a preparare da soli il vostro comfort food ecco alcune idee di gelato : gelato al cioccolato belga, gelato al caffè , gelato variegato al cioccolato.

Lasagna

La lasagna di solito è associata alla domenica di festa. E’ il cibo della convivialità, dell’abbondanza e del piacere di stare insieme.

Come accade per molte ricette della “domenica” la felicità che apporta questo cibo non è legata tanto al gusto quanto al ricordo che ne scaturisce.

Torta

Deve essere alta, soffice, golosa, farcita, ripiena di creme e glassata con “la qualsiasi”. Le torte sono un cibo che appaga prima la vista e poi il resto dei sensi.

C’è chi ama le torte alla crema e chi si affida alle caloriche torte al cioccolato, strati e strati di felicità da fare tua in un boccone!

Fritto

Che sia di carne, verdura, pesce o formaggio, salato o dolce, il fritto non incontra rivali. Amato quanto odiato ( causa le molte calorie che può apportare) al fritto nessuno sa resistere.

Il rappresentante indiscusso di questa categoria sono le patatine: fritte a bastoncino, a rondelle o a spicchi rendono felici sia i grandi che i piccini.

Se volete provare il massimo del godimento dalla frittura allora dovete assolutamente provare il Fish and Chips!

Cioccolato/a

Contiene il magnesio, fondamentale per stabilizzare il nostro umore ed inoltre fa aumentare la produzione di endorfine (oppioidi naturali del cervello). “Scientificamente”, quindi, il cioccolato fa bene al nostro cervello, forse un po’ meno alla nostra linea…ma anche un piccolo quadratino di questo comfort food ci rende allegri e pieni di energia!

Era chiamato “il cibo degli dei” per una ragione, no?

Crema spalmabile al cioccolato

Lei è il comfort food per eccellenza: regina indiscussa dell peccato di gola, la Nutella è sempre lì pronta a consolare dispiaceri e problemi quotidiani. Davanti a questa crema spalmabile qualsiasi preoccupazione va via…o almeno così sembra.

Amata e odiata allo stesso non manca mai nella nostra dispensa. Non importa che tu sia un bambino di 6 anni o un adulto di 40, quel barattolo di morbida e irresistibile crema ti renderà felice.

Ed ora tocca a voi! Qual è quel cibo che vi fa star bene nei momenti no?