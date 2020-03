I dolci americani sono tra i più peccaminosi sulla faccia della terra: strati su strati, abbinamenti irresistibili, tendenzialmente molto burro e cioccolato (non sempre, ovviamente), imponenza nella presentazione. Insomma, se nell’intimo del nostro cuore dovessimo immaginare con quali dolci strafogarci, in pochi ammetteremmo che la risposta sarebbe “Devil’s food cake” e non “macedonia con gelato“. Confermate?

Ecco a voi ben 25 idee da non perdere. Vi aspettano, dai brownies ai blondies, dall’angel cake al banana split, dai cookies alla Davil’s food cake e molto altro.

1. Donuts (o doughnuts)

Sono quasi un cliché legato alle forze dell’ordine statunitensi, anche grazie ai Simpson. Le donuts sono ciambelle di pasta lievitata, poi fritte e glassate con i colori più sgargianti e i sapori più irresistibili.

2. Blondies

Se conoscete i brownies, dovreste conoscere anche i blondies: i primi sono burrosi al cioccolato e nocciole, i secondi sono burrosi con cioccolato bianco e noci pecan, e spesso il caramello. Strepitosi.

3. Davil’s food cake

Parola d’ordine: cioccolato fondente! La Devil’s food cake è un trionfo di cioccolato, a strati: impasto di cioccolato, ganache pure, glassa anche, insomma cioccolato, lo abbiamo già detto?

4. Cookies (chocolate chips cookies)

I tipici cookies statunitensi sono molto diversi dai biscotti di frolla cui siamo abituati noi per tradizione. Questi sono “a goccia” ovvero cotti da palline di impasto morbido che rimane poi morbido al cuore e leggermente croccantino solamente sui bordi.

5. Cupcake

I cupcake sono ormai conosciuti in tutti il mondo, ma queste tortine – diverse dai muffin inglesi – sono made in USA: soffici, coperte da abbondantissimo frosting, di panna, di crema al burro o di cream cheese.

6. Pumpkin pie

Questa è la regina dell’autunno americano, una torta che ha come base una frolla e una farcia di zucca speziata: la consistenza è simile a quella della cheesecake, e il sapore di zucca è caldo e avvolgente.

Ecco la ricetta.

7. Apple pie

Fare una classica apple pie americana è tutt’altro che semplice. Si tratta di una base di pasta quasi neutra, riempita con una composta di mele casalinga e ben bilanciata, coperta da un guscio di frolla forato. Una bontà assoluta, e ormai iconica.

Qui vi sveliamo tutti i segreti.

8. Angel cake

La angel cake è una delle torte più particolare che ci siano: la base è fatta solo da albume montato a neve con zucchero e poco altro, e la cottura è in un apposito stampo a ciambella e con piedini, che poi va capovolto per far raffreddare il dolce senza che si afflosci. Da provare!

Eccovi la ricetta.

9. Rainbow cake

Una blogger ha ideato questa torta meravigliosa qualche anno fa, e il mondo è impazzito: strati di torta colorati (con coloranti, o con frutta) a mo’ di arcobaleno, e ogni strato è separato da una crema candida che richiama le nuvole in cielo.

10. New York cheesecake

La New York cheesecake non ha bisogno di presentazioni: base di biscotti con burro, formaggio spalmabile, limone, uova e via tutto in forno. A decorare, ciò che si vuole ma si apprezza particolarmente la panna acida.

11. Peach cobbler

Ecco qui un dolce della Georgia: le pesche sono raccolte nella stagione giusta e unite a impasti soffici e, spesso, anche frutta secca o avena. Una delizia.

12. Dirt cake

Biscotti stratificati con una sorta di mousse al cioccolato o cream cheese sempre al cioccolato: un dolce al cucchiaio veramente peccaminoso, come dice anche il nome tra l’altro.

13. Boston cream pie

La Boston cake è stata ideata dallo chef al Parker House Hotel nell’Ottocento, e ha ottenuto un enorme successo: si tratta di pan di Spagna farcito con un alto e denso strato di crema alla vaniglia, con abbondante glassa al cioccolato a coprire.

14. Red velvet cake

Latticello, cacao, colorante rosso, un impasto soffice e spugnoso, una crema bianca vanigliata: ecco la red velvet cake (o cupcake), un dolce spesso collegato a San valentino ma adatto a ogni occasione.

15. Whoopie pie

I whoopie pie sono dolcetti composti da due dischi più o meno grandi di torta al cioccolato, farciti da una crema a base di marshmallows. Una valangata qui, grazie.

16. S’mores

Si chiamano s’mores due biscotti secchi tenuti insieme da cioccolato mezzo sciolto e marshmallows caldi: il dolcetto tipico dei campeggi in USA, e nei falò, non dite che non lo avete visto in un milione di film.

17. Blueberry pie

Iconica come l’apple pie, la blueberry pie è una frolla molto casalinga con moltissimi mirtilli all’interno. Ogni fetta è un trionfo di frutta.

18. Sundae

Il sundae non è un frullato, non è un gelato, non è un frappè: è tutto ciò al contempo! Un bicchiere alto con latte, gelato, panna, sciroppi, canditi, ciliegine…

19. Key lime pie

Questa torta arriva dalle isole Keys in Florida, ed è una sorta di cheesecake: una base di biscotti e burro, ma con una farcitura a base di latte condensato, tuorli, succo e scorza di lime. Si cuoce in forno e la consistenza è poi eccezionale. Un burro.

Ecco a voi la ricetta.

20. Cherry Pie

La cherry pie è la classica torta casalinga con le ciliegie, e spesso è venduta nelle fiere. L’ideale è servirla tiepida, con una pallina di gelato alla vaniglia sopra o accanto.

21. Chess Pie

La chess pie è come una cheesecake, ma con base di pasta brisèe e non di biscotti. Tipica del Sud degli Stati Uniti, è spesso aromatizzata con tanto limone.

22. Pancakes

Nemmeno i pancakes hanno bisogno di presentazione. la ricetta originale prevede latticello e un procedimento ben preciso per ottenerne di sofficissimi, come torte. Il condimento classico è lo sciroppo d’acero, prodotto d’eccellenza dai vicini canadesi.

23. German chocolate cake

Cocco, noci pecan, cioccolato, strati umidi e compatti, latte condensato, granella di nocciole… possiamo fermarci qui, per favore??

24. Funnel cake

Come da noi, al Luna Park, girano le frittelle, negli States gira il funnel o funnel cake: una pastella fritta, servita calda e poi passata in abbondante zucchero. Rigorosamente da passeggio.

25. Brownies

Un altro dolce ideato in occasione della Fiera Universale e per essere gustato a passeggio è il brownies: cioccolato, burro e poco altro in queste tortine basse e quasi cremose al centro. Un sogno.

Ecco come li facciamo noi.