Dolci estivi: le migliori ricette di dolci e torte fresche, light e veloci

Gelato e ghiaccioli? Sicuramente sì, nessuno meglio di loro rappresenta l’idea della classica coccola estiva – l’equivalente esatto della cioccolata calda in inverno. Tuttavia, nei mesi roventi, sono in realtà moltissimi i dolci estivi su cui poter puntare e senza tralasciare eleganza, sofisticatezza, e fantasia. Eccoci qui con una raccolta da acquolina in bocca tra torte peccaminose come le torte fresche di frutta, o la bellezza dei dolci al cucchiaio light e veloci. Non mancheranno dessert più corposi e irresistibili, per chi nemmeno ad agosto vuole rinunciare a un vero e proprio dessert.

Quindi frutta di stagione e yogurt ma anche cioccolato e pistacchi: tutto, se cucinato nel modo giusto, può essere accolto sulla nostra tavola estiva. Già che ci siete, tenete sotto mano anche la nostra originale carrellata di dolci estivi fatti con ricette invernali, creta per chi vuole freschezza ma senza rinunciare a un tocco autunnale o invernale.

Torte estive fresche

Crostate con frutta di stagione o con confetture, cheesecake semplici da fare e torte senza cottura più scenografiche: le torte estive fresche esistono e strapperanno sempre un sorriso qualunque sia il contesto in cui le servirete. Preferite la dolcezza e croccantezza di pesche e albicocche oppure la freschezza dell’agrume? Preferite un’idea classica oppure puntare su un dessert scenografico? C’è una soluzione per tutti!

Crostata di frutta estiva

L’unica cosa da cuocere in questa bella crostata estiva di frutta è la base di pasta frolla, per il resto potete assemblarla in un batter d’occhio! Noi, come vedete, abbiamo proposto una farcitura a base di ricotta vaccina e vaniglia ma potete puntare su un formaggio fresco spalmabile con note più salate, oppure su del mascarpone. Anche sulla frutta c’è ovviamente spazio per altre idee: frutta mista? Singola (la vostra preferita)? Anche sull’estetica della decorazione: potete essere geometrici e rigorosi, puntare su una dadolata mista molto carina oppure su un invitante “caos” come abbiamo fatto noi.

Torta fredda allo yogurt con e senza panna

Di questa torta fredda allo yogurt troverete ovviamente la ricetta ma anche preziosi e utili consigli su come procedere con alcune varianti molto richieste: come fare in assenza di gelatina per esempio, o come sostituire/omettere la panna. Gli ingredienti sono pochi, per un risultato veramente meraviglioso e che lascerà tutti a bocca aperta. Suggeriamo una presentazione minimale e semplice, ma voi potete arricchirla con una coulis.

Torta fredda al limone senza cottura

La nostra torta fredda al limone è una cheesecake senza cottura, preparata con una base di corposa ricotta aromatizzata al limone e decorata infine con il lemon curd, ovvero la crema al limone a base di burro e uova tipica della pasticceria inglese (attenzione, perché vi verrà da assaggiarla molte volte durante la preparazione e rischierete di rimanere senza!). La base è classica e costituita da biscotti secchi tritati mescolati con il burro.

Torta Raffaello senza cottura

Ispirata ai celeberrimi cioccolatini col cocco e le nocciole, si prepara in meno di un’ora, è ideale per godere del cioccolato bianco anche in estate: ecco la torta Raffaello senza cottura, signore e signori: stupenda da presentare, eccezionale da assaggiare. Siamo sicuri di poche cose nella vita, ma sul fatto che questa torta se la ricorderanno per anni possiamo mettere la mano sul fuoco.

Crostata fresca con ricotta e marmellata

Classica, elegante, casalinga, semplice, che sa di casa e di ricordi di infanzia: la nostra crostata con ricotta e marmellata è sempre una bella e buona idea per chi cerca di rivivere un ricordo prezioso. Per fare questa fresca crostata bigusto ci siamo ispirati alla romanissima ricotta e visciole, un dessert tradizionale e molto amato.

Dolci estivi veloci

Chi dice che un dessert strepitoso non possa essere fatto in poche mosse e con pochi ingredienti? I dolci estivi veloci sono la soluzione ideale per chi desidera una coccola nel giro di pochi minuti: i dolci estivi che troverete qui sotto sono ricette al cucchiaio e perfette tanto per una merenda pomeridiana o per concludere un pranzo, tanto per un’occasione più elegante e formale.

Tiramisù alle pesche

Il tiramisù alle pesche è la nostra variante estiva preferita del classico tiramisù, e abbiamo deciso di prepararla con le pesche sciroppate proprio per accorciare i tempi e rendere la ricetta velocissima da fare. Si consideri anche che le pesche sciroppate si conservano meglio di quelle fresche e che sono disponibili in ogni stagione, oltretutto, essendo cotte, non rischiano di annerire e di degradarsi all’interno del tiramisù dopo poco tempo. Se volete usare quelle fresche, dato che è stagione, il consiglio è di affettarle e trattarle immediatamente con il limone. Ma attenzione a non lasciarle macerare troppo!

Mousse di fragole senza cottura

Non troverete una mousse più veloce da fare rispetto a questa, promesso! La sua preparazione è davvero semplice: parliamo di circa 15 minuti di lavoro più una pausa in frigorifero di un paio d’ore prima del servizio. Per fare la nostra mousse alle fragole dovrete solo sciogliere la gelatina in un frullato di fragole e zucchero, e poi aggiungere questo composto alla panna fresca montata. Tutto qui, per davvero. Scegliete bicchierini e coppe singole, oppure una pirofila in porcellana lunga e stretta.

Gelato al caffè con il Bimby

Sono tante le soluzioni casalinghe per ottenere un simil gelato in casa, ma non sempre le ricette che si trovano sul web garantiscono una riuscita ottimale. Ecco perché salvare questa ricetta del gelato al caffè, che suggeriamo di fare sia nel caso abbiate una gelatiera sia nel caso abbiate il bimby. Quanto al sapore, sbizzarritevi con l’aromaticità: questa base al caffè si sposa meravigliosamente anche con cardamomo in polvere, cacao o cioccolato, mandorle in scaglie e persino scorza di limone grattugiata. provare per credere.

Mousse al limone

Se dicessimo che un lemon curd corposo e burroso può trasformarsi in dolce estivo se amalgamato insieme a freschissima panna montata? Se non ci credete allora basterà testare la mousse al limone, un dessert elegantissimo e frizzante, da arricchire con foglie di menta oppure meringhette sbriciolate. Una volta fatta la base di lemon curd il gioco è fatto, potete anche tenerne una bella quantità in frigorifero così da trasformarla in poche mosse e ogni volta che volete.

Dolci estivi light

Come dolci estivi light abbiamo incluso ricette che prevedessero poco zucchero ma anche pochi ingredienti e pochi elementi grassi. Granite e ghiaccioli freschissimi da fare in casa (compresi tanti suggerimenti di varianti), ma anche un elegante e retro aspic di frutta che di zucchero proprio non ne ha. Vi dimostreremo che “light” non significa insapore e noioso, anzi tutto l’opposto.

Ghiaccioli al limone

I ghiaccioli al limone, se fatti bene (e in questo caso lo sono decisamente) sono da considerare un vero e proprio dessert: freschezza e dolcezza, il sapore intenso e vero dell’agrume (senza traccia dell’aroma chimico dei ghiaccioli confezionati), una bella scorta artigianale sempre in congelatore. Arricchiteli con erbe e spezie come menta, basilico o zenzero fresco.

Aspic di frutta senza zucchero

Proponiamo per l’estate una ricetta celebre negli anni Ottanta (oggi ingiustamente sottovalutata): l’aspic di frutta è un modo elegante e sofisticato per servire un trionfo di frutta come se fosse un dessert. Pensate a una cena formale o un anniversario: questo dolce è leggero, scintillante, un effetto scenico stupendo. In più, la nostra ricetta è priva di zucchero perché punta tutto sulla dolcezza e delicatezza di frutta e prosecco.

Granita al limone cremosa

Facile dire granita fatta in casa, ma poi il risultato è sempre o acquoso oppure impossibile da mangiare senza farsi male: la nostra ricetta è per una granita al limone cremosa al punto giusto, adatta sia al cucchiaino sia alla cannuccia. Soffice come neve fresca ma appagante come un dessert, questa versione (che potete fare con gelatiera e anche senza, indichiamo come fare nelle note in fondo) vi accompagnerà per tutta l’estate.

Dolci al cucchiaio estivi

Se quelli invernali ci piacciono, ai dolci al cucchiaio estivi non potremmo mai rinunciare. Infatti, non lo facciamo anzi ne abbiamo selezionati alcuni davvero irresistibili, tra mousse e semifreddi. Le ricette sono spiegate nel dettaglio e possono essere l’occasione per mettersi alla prova con qualche tecnica più ambiziosa, tra cioccolato, pistacchio, limone e caffè.

Mousse al pistacchio

Solo quattro ingredienti e poche mosse per ottenere una mousse al pistacchio estiva eccezionale: perfetta da servire nelle tazzine da caffè per una coccola efficace e originale a fine pasto. Per intensificare l’aroma della crema di pistacchio (raccomandiamo di sceglierne una con alta percentuale di pistacchio e poco zucchero) potete completare la mousse con la croccantezza dei pistacchi tostati.

Semifreddo al caffè

Il semifreddo è un dolce al cucchiaio molto elegante, che si differenzia dal parfait per molte ragioni anche se il risultato è esteticamente simile. Per questo semifreddo al caffè abbiamo scelto una base di pâte à bombe, tecnica francese che non deve spaventare anzi mettetevi alla prova per portare a casa un dessert buono come pochi altri.

Semifreddo al limone

Per una versione più furba potete puntare sulla nostra ricetta del semifreddo al limone, cremoso e freschissimo, bellissimo da presentare a forma di mattonella anziché nelle monoporzioni. Da impreziosire con panna montata oppure camy cream, la conoscete? In alternativa potete aggiungere al composto del semifreddo un po’ di frutta secca pralinata tritata grossolanamente.

Semifreddo al cioccolato senza gelatiera

Concludiamo con un dessert estivo al cioccolato, ebbene sì, un’idea corposa e appagante che conquisterebbe letteralmente chiunque. E non servirà la gelatiera per farlo! Per renderlo ancor più buono potete puntare sul contrasto della frutta fresca: lamponi o more all’interno della base, oppure una coulis da servire a parte.