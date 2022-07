Intendiamo che, con fantasia, possiamo trasformare plumcake, meringhe e cookies (cose che di solito facciamo in inverno) in dolci estivi: ecco qualche idea.

di Chiara Cajelli 23 Luglio 2022

Chiarisco subito il titolo: vi sto per suggerire come trasformare in dolci estivi le classiche bontà che di solito riserviamo solo (o quasi) ai mesi freddi. Plumcake, meringhe, bignè, cookies, cinnamon rolls, crostate sono tutte ricette tipicamente invernali ma ci piacciono troppo e non vogliamo rinunciare a loro nemmeno adesso… ecco quindi come sfruttarle come dolce estivo.

Certamente nessuno vieta di godervi i dessert citati anche ora esattamente per quello che sono, ma ecco sembrava carino alleggerire un po’ la loro tipica veste stagionale tutt’altro che estiva, per goderceli e sfruttarli anche con 35 gradi se va bene. Tanto ho già dimostrato come tra forno e fornello vinca il forno!

Gelo di anguria (in crostata)

Il gelo di anguria – meglio noto come gelo di melone – è il dolce più estivo che ci sia: succo di anguria, amido, cannella, per una consistenza budinosa molto piacevole. In questo caso lo rendiamo elegante dessert, anche da portare a casa di qualcuno, o da dedicare a occasioni speciali. Due ricette classiche (frolla, e gelo) unite in una: la crostata al gelo di melone.

Gelato (cookies)

La ricetta del biscotto gelato fatto in due mosse usando i biscotti secchi è – boh – noiosella a mio parere… perché non fare in casa dei bei cookies in stile USA, con gocce di cioccolato e il resto, e usare quelli per fare il biscotto gelato della nostra infanzia?

Frozen yogurt (in meringhe)

fate tante belle meringhe e poi o sgranocchiatele così o trasformatele in una prelibatezza frozen: farcitele a due a due o singole con una crema ottenuta con panna montata, zucchero a velo e yogurt greco e mettete in congelatore. Aggiungete della fritta fresca di stagione e godetevele così.

Zuccotto gelato (con plumcake)

Per lo zuccotto gelato solitamente si usano come base savoiardi confezionati o dischi pronti di pan di Spagna: immaginiamo di renderlo davvero speciale, sfruttando il nostro plumcake preferito per fare questa deliziosa cupola retro. Chessò, un plumcake allo yogurt ad esempio… e usatelo sostituendo i savoiardi in questa ricetta.

Cheesecake fredda (base gingerbread)

Cannella, zenzero, chiodi di garofano, profumo di Natale… perché confinare questi inconfondibili aromi solo al periodo delle Feste? I biscotti gingerbread o pan di zenzero sono perfetti come base per una cheesecake fredda. Sceglietene una tra queste.

Granita siciliana (con cinnamon rolls)

la granita siciliana tipica alla mandorla è un capolavoro di semplicità e tradizione, ed è tradizione servirla con la brioscia col tuppo: un lievitato soffice e aromatico, con un’irresistibile cupolotta lucida simile a un cuscino. Perché non cambiare, e proporre altre spezie che tanto stanno bene con le mandorle? Ad esempio la cannella, protagonista di un lievitato invernale anglossassone, i cinnamon rolls.

Bon bon gelato (nel bigné)

Per fare questa ricetta basta poco: preparate i bignè e, una volta cotti, farciteli con gelato lasciato a temperatura ambiente per qualche minuto – deve essere cremoso. Rimettete tutto in congelatore e servite i bonbon-bignè gelato con zucchero a velo o intingendoli nel cioccolato fuso.