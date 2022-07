Ok gelato, ok ghiaccioli, ok granite ma i dolci freschi estivi sono un novero ben più ampio: torte, creme, sorbetti, frutta... in 12 ricette!

di Chiara Cajelli 27 Luglio 2022

Gelato e ghiaccioli? Sicuramente sì, e per quanto mi riguarda anche in inverno (il gelato, col freddo, dura molto di più!), ma nei mesi roventi non sono le uniche soluzioni: i dolci freschi estivi sono tanti, e abbiamo 10 ricette anche eleganti se si deve pensare a un vero e proprio dessert.

Tralasciando il fatto che l’accoppiata dolci zuccherini/fresco non ha molto senso se ci sono trecento gradi (se mangiate una cosa ghiacciata ma piena di zuccheri, la sensazione di freddo è un’illusione momentanea, che anticipa un’overdose glicemica da sudori a catinelle), abbiamo raccolto comunque qualche soluzione sensata per la stagione. Dopo la carrellata di dolci estivi fatti con ricette invernali, ecco invece un trionfo di frutta e freschezza, dalla più estiva.

1. Mousse al melone

Dissetante e dolce di natura: il melone è un alleato formidabile nella pasticceria estiva! Questa ricetta prevede 5 ingredienti ed è un dessert perfetto tanto per fine pasto quanto per una coccola dopo cena o a metà pomeriggio. Arricchite la base con foglie di menta, oppure cannella.

2. Granita siciliana alla mandorla

Una consistenza unica, difficile da ottenere a casa ma non impossibile se seguite bene la ricetta, quel sapore dolce che fa volare subito in Sicilia tra profumo di macchia mediterranea e i colori delle teste di Moto: che buona, la granita di mandorle!

3. Cheesecake alle pesche senza cottura

Le occasioni speciali capitano anche quando fa caldissimo – i compleanni, per esempio – e non è facile fare la classica torta a piani con panna e pasta di zucchero. La soluzione? Una stupenda cheesecake stagionale: la nostra è alle pesche ed è anche senza cottura, semplice e strepitosa.

4. Crema al caffè

Non è un caffè freddo, non è un gelato, non è un dessert vero e proprio, non +è una granita: la crema al caffè è una ricetta da tenere sempre come asso nella manica quando la disperazione da calura invade anima e còre. Un paio di mosse e si ritrovano energie e gioia di vivere.

5. Biancomangiare

Si torna in Sicilia: dopo la granita, le mandorle sono protagoniste anche di un altro dessert tradizionale che ha un nome incantevole… biancomangiare, un budino irresistibile, delicato, sempre elegante e perfetto in ogni occasione. Può essere vegano, se sostituite lo zucchero semolato con quello integrale, e il miele con lo sciroppo d’agave (oppure vi accertate di usare un miele biologico e puro).

6. Banana split

Un tuffo negli anni 80 per questo “dessert” iconico che nasce tuttavia molto prima (siete curiosi di leggerne la storia?): la banana split è stupendo nella sua semplicità, colorato e molto allegro, per un’occasione speciale all’insegna della dolce nostalgia.

7. Sorbetto al limoncello

Di sorbetti ce ne sono tantissimi ma quello al limoncello è tra i più amati e – se vogliamo – sofisticati in previsione di una cena anche formale. Seguite questa ricetta e non la lascerete più.

8. Crostata al gelo di melone

Il gelo di melone è un dolce tradizionale a base di succo di anguria e poco altro, una sorta di budino abbastanza solido da mangiare come dessert al cucchiaio. In questa ricetta lo abbiamo messo in una crostata, un’idea originale e molto scenografica.

9. Torta di biscotti senza cottura

Quattro ingredienti – cioccolato, biscotti, nocciole, latte – per una torta di certo non fresca e leggera ma di fatto fredda nel senso di fatta a freddo. Dai, un buon compromesso per i più peccaminosi tra noi. Ecco(c)i la ricetta.

10. Torta tenerina al limone

C’è bisogno di tenerezza nella vita, anzi di tenerina. La nostra versione è al limone (ma c’è anche al cioccolato), è una torta a tutti gli effetti ma l’ho inclusa perché l’aroma di limone è sempre ben accetto in estate, e questo è un dessert semplice da servire con gelato.