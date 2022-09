di Chiara Cajelli 23 Settembre 2022

Chi ama poco l’estate come me comprenderà sicuramente la gioia per l’arrivo di settembre – ultimo mese estivo, e manco pieno – e l’impazienza di buttarsi su dessert che non siano anguria, ghiaccioli e granite: possiamo già parlare di dolci autunnali, e abbiamo qui le migliori 8 ricette per noi innamorati di giornate corte, colori accesi sulle piante, aria frizzantina e maglioni.

Ho selezionato ricette tipiche italiane perlopiù, ma ne troverete qualcuna che all’estero rappresenta proprio il passaggio di stagione. Le troverete in ordine di “priorità”, perché se al numero 8 troverete un dessert non vincolato alla stagionalità degli ingredienti, al numero 1 c’è una prelibatezza che potrete preparare solamente a settembre e non oltre.

1. Ciaccia con uva fragola

L’uva fragola è una tipologia di uva detta anche uva americana, è particolare e dolcissima nonché reperibile solamente durante il mese di settembre. Con l’uva fragola è possibile preparare molte ricette (i sugoli, che buoni!) ma la più iconica è la ciaccia, una focaccia dolce e tradizionale toscana.

2. Budino di cachi e cacao

Con i cachi è possibile fare molte ricette ma frullateli insieme al cacao – esatto, nient’altro – e ottenete un budino salvavita compatto e godurioso, che potete preparare per tutto l’autunno. Aromatizzatelo con cannella, granella di nocciole, del caramello, ma assicuro che non ha bisogno di ulteriori aggiunte. Provatelo!

3. Pumpkin pie

Lei è la regina dell’autunno, perché è strettamente correlata anche alle festività intorno alla fine di ottobre: la pumpkin pie è un guscio di frolla o brisè farcito con purea di zucca e spezie, simbolo USA soprattutto durante il periodo del Ringraziamento. credo sia il mio dolce preferito, o comunque nella top 5.

4. Castagnaccio

L’ho messo alla quarta posizione solo perché per le castagne serve un autunno bello inoltrato, mentre le proposte precedenti possono essere prese in considerazione anche a fine settembre/inizio ottobre. Il castagnaccio è una specialità tutta italiana che non è né dessert né cosa salata: è vegano, è semplice ma con picchi tali di aroma e profumi che nulla ha da invidiare ai dessert più sofisticati. Ecco la ricetta del castagnaccio alla toscana.

5. Cinnamon rolls

Un lievitato arrotolato e farcito con zucchero di canna burro e cannella… una magia che può svegliare al mattino, rinvigorire a metà pomeriggio, coccolare alla sera: i cinnamon rolls sono una bontà anglosassone che esiste in molte varianti, ed è difficile trovarne una che non faccia lacrimare dalla commozione.

6. Apple pie

La apple pie, a mio parere, batte qualsiasi altra torta di mele al mondo (ad eccezione della “pomata” che si fa in casa mia da generazioni): farla bene è un’arte e gli americani la padroneggiano tutta, tra tipo di impasto, tempi di cottura, tipo di mela. Gli errori per ottenere un disastro sono molti, ma la nostra versione è valida.

7. S’mores

Si chiamano s’mores e sono dolcetti tipici americani particolari e peccaminosi: due biscotti secchi tenuti insieme da cioccolato mezzo sciolto e marshmallows caldi. Non abbiamo la ricetta ma non sono complicati da dedurre, è solo un peccato non poterli abbrustolire al campeggio come nei film USA!

8. English carrot cake

Da noi è comune e apprezzata la torta di carote, soffice e con aggiunta di farina di mandorle un po’ come nelle merendine famosissime che tutti noi abbiamo mangiato almeno una volta. In Inghilterra invece fanno la english carrot cake: impasto umido e ricco di carote e frutta secca (noci pecan, nocciole), olio o burro, cream cheese a farcire. Provate la nostra versione.