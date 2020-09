Godiamoci l’uva fragola, che ha una vita brevissima! Eh lo sappiamo, un vero peccato che questa varietà di uva – detta anche “uva americana” – duri solo poche settimane ma questa caratteristica non fa che renderla ancora più prelibata. Scura e violacea come mirtilli, acini piuttosto piccoli, sapore molto intenso che si sente acidulo nella polpa e dolce nella buccia. Tanti piccoli (e invadentissimi) semini. In cucina è l’uva preferita, e si declina infatti in tante pietanze da dolci a salate: non perdetevi le 9 ricette migliori secondo noi.

Prima di rifarci occhi e palato, un po’ di doverosa educazione: l’uva fragola vien dall’America ed è stata portata qui nell’Ottocento, in soccorso per cercare di recuperare i vigneti duramente colpiti dall’epidemia di fillossera. Qui in Italia cresce soprattutto al Nord, ma questa pianta si trova bene con molte tipologie di terreno. L’appellativo “fragola” richiama il suo profumo, che ricorda appunto quello delle fragole, e la varietà più conosciuta è l’Isabella.

Ma torniamo alla fame che attanaglia tutti noi, e partiamo in quarta con le migliori ricette con uva fragola che possiate testare.

Torta nocciola e uva fragola

Una torta corposa e sostanziosa, eppure soffice e fresca: l’umidità delle nocciole la rendono irresistibile a colazione, mentre il sapore dell’uva fragola conferiscono peculiarità. Potete impastare con burro o con oli di semi, e potete giocare molto con gli aromi: a star bene tanto con uva quanto con nocciole ci sono vaniglia, limone, cannella, arancia.

Scaloppine con uva fragola

Ecco una ricetta da cui prendere ispirazione. Queste scaloppine sono la dimostrazione non solo che la frutta può star bene con le pietanze salate, ma che carne e uva sono una coppia perfetta. Il maiale, soprattutto, ma che il vitello. Infarinate, scottate, fate saltare a parte l’uva e servite insieme.

Ciaccia con uva fragola

La focaccia, o ciaccia in dialetto, o schiacciata all’uva è una prelibatezza tipica toscana. Dolce, con parecchio zucchero anche in superficie, è assolutamente da assaggiare con molta uva fragola in superficie. Ecco la ricetta della schiacciata.

Sorbetto di uva fragola

A metà tra un dessert, un gelato, e una bontà rinfrescante tra una portata e l’altra, il sorbetto è sempre ben accetto e cosa buona e giusta. Provatelo all’uva fragola, per abbracciare l’autunno che incalza.

Strudel con uva fragola

Uno strudel con uva fragola può essere o dolce o salato: dolce se con zucchero e magari ricotta ad esempio, salato se con salumi e formaggio di capra. Un’idea magnifica per la tavola di settembre, no?

Budini con uva fragola

L’uva fragola si presta molto bene per i dolci al cucchiaio, siano essi budini, cremosi, bowl da colazione o… sugoli. Li conoscete? Si tratta di budini fatti solamente con frutta, amido e poco zucchero, e quelli con uva fragola sono i più buoni in assoluto.

Confettura di uva fragola

Qualsiasi frutto può essere trasformato in marmellata o confettura, ma l’uva fragola merita questo destino più di altri, dato la sua brevissima stagionalità. Potete aromatizzarla con anice o cannella, una bontà!

Torta vaniglia e uva

Non c’è niente da fare, le torte semplici e di casa, con ingredienti alla portata di tutti, senza pretese, sono in assoluto le migliori. Vaniglia, miele, zucchero di canna integrale (bello speziato e umido), farina di mais, mascarpone… dobbiamo continuare? Ecco la nostra ricetta: sostituite l’uva con l’uva fragola!

Uva fragola in insalata

Per antipasto o secondo piatto, questa insalata vi farà fare un figurone: semplice ma sofisticata, originale ma non strana. Eccovi la nostra ricetta!