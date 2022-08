di Chiara Cajelli 14 Agosto 2022

I cupcake (diversi dai muffin) sono diventati apprezzatissime nelle bakery di tutto il mondo: sono stupendi come vere e proprie tortine ma da gustare in mono porzioni fatte e finite. Non sono difficili da fare, eppure nascondono alcune insidie che è bene tenere in considerazione… i peggiori 6 errori da evitare, qui elencati dal più grave al meno grave.

Chiamati anche fairy cake per il loro aspetto leggiadro e lezioso, questi tortini sono davvero molto versatili e adatti sia alle occasioni informali sia per quelle speciali (pensate che sta crescendo il numero di richieste per torte nuziali composte da cupcake impilati!). Ne esistono di ogni tipo: classici, con frutta e salse, per Halloween, per addii al celibato/nubilato, per Natale…

1. Decorarli prima che si raffreddino

Se i muffin, lisci e senza frosting a completarli, possono essere serviti anche tiepidi, per i cupcake non può assolutamente valere lo stesso discorso. Spremere la fiammata su una base anche solo tiepida sarebbe un disastro perché si scioglierebbe anche la crema più tenace e fredda.

2. Scegliere un frosting inadatto

E a proposito di frosting, attenzione non solo alle temperature ma anche alla tipologia di crema che scegliete. Dovreste valutare in base a due fattori: la temperatura ambiente e quali ingredienti sono stati coinvolti nella base del tortino. Se fa molto caldo e non avete modo di mantenere al fresco i cupcake troppo a lungo, la soluzione più adatta (e che non provocherebbe ansie di sorta) è preparare una sac à poche piena di crema, da tenere in frigorifero e da usare per decorare i cupcake all’ultimo secondo. Se fa caldo non optate per semplice panna montata ma preferite – paradossalmente – creme più resistenti a base di mascarpone o formaggio spalmabile. Per quanto concerne il gusto, la questione è semplice: il frosting è cremoso e dolce, e dovrebbe migliorare la base e non renderla stucchevole. Una base troppo dolce e senza particolari aromi avrebbe bisogno di un frosting che stacchi un po’ e il cream cheese è il più adatto (in quanto salino).

3. Cuocerli nella teglia senza pirottini

Questo errore è in comune ai muffin: mai e poi mai cuocere l’impasto mettendolo direttamente a contatto con la teglia, anche se è fatta apposta. Nei vani delle teglie per muffin e cupcake dovete infilare il pirottino di carta, in cui versare l’impasto. Non commettete nemmeno l’errore di usare i pirottini senza il sostegno della teglia: l’impasto in cottura li deformerebbe e appiattirebbe.

4. Aggiungere le uova tutte insieme

La base dei cupcake prevede tre fasi ben precise: montare il burro insieme allo zucchero, aggiungere le uova, unire le polveri setacciate. Già partire da una crema al burro montata male non è cosa buona e giusta, se in più ci buttate dentro le uova intere e tutte insieme farete un disastro… si straccerà tutto, il che significa che il burro non manterrà l’ria che ha incorporato montandosi. Sbattete le uova e versatele nella crema al burro e più riprese, continuando a montare, aspettando che ogni aggiunta si sia ben assorbita.

5. Usare ingredienti troppo freddi

Usare ingredienti freddi di frigorifero (burro, latte, panna, uova) non aiuta a ottenere un impasto soffice e omogeneo, e ve ne accorgerete sia durante il procedimento (come descritto al punto precedente) sia una volta sfornati i cupcake. Lasciate gli ingredienti fuori dal frigorifero per 2-3 ore prima di mettervi ai fornelli.

6. Cuocerli nel forno ventilato

Il forno in modalità ventilata ha un calore molto intenso, reso ancora più performante dalla ventola che lo propaga bene in tutto l’abitacolo. Proprio questo vantaggio è il motivo per cui escludere il ventilato per la cottura di cose delicate come il cupcake: lo seccherebbe in superficie, arrestandone la crescita e rischiando di lasciarlo troppo umido al cuore.