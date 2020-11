Muffin e cupcake: le differenze

Amore incondizionato: muffin e cupcake sono piano piano diventati i migliori amici di moltissimi golosi, da chi ama i dolci ma non sa cucinare e quindi cerca quelli più semplici da fare, a chi non resiste all’idea di avere una così bella monoporzione tutta per sé. Le differenze tra i due “tortini” sono molte, anche se ormai – a leggere le ricette in giro – metodo e impasto passano in secondo piano e a distinguerli c’è solo la presenza o no della decorazione.

Invece c’è tanto da dire, tra storia, ingredienti, momenti per servirli… ci raccontano di due parti di mondo spesso attaccate per poca finezza culinaria, ma che – come è evidente – hanno conquistato tutti quanti (ok forse non proprio tutti) tramite due piccole e irresistibili bontà. Ammettiamolo, infine: quanto è divertente sfornare senza nemmeno troppo impegno una teglia di 12 muffin o cupcakes tutti diversi tra loro, al posto di una torta sola monogusto?

Ecco quindi tutte le differenze tra muffin e cupcake, che vi faranno vedere entrambi sotto nuova luce.

L’etimologia

Partiamo dalle basi, ovvero dall’etimologia di muffin e cupcake. Il termine “muffin” nasce nel 1703 e ha radici nel francese antico “moufflet”: era un aggettivo riferito al pane, e significava soffice. Etimologia francese ma origini inglesi, come vi racconteremo a breve.

Passiamo a “cupcake“: il termine “cup” significa tazza, e “cake” significa torta. Questo ci porta a due interpretazioni: c’è chi sostiene che i tortini fossero cotti nelle tazze (la versione antica del mug cake, che si fa nel microonde) e chi, invece, sostiene che fossero dosati sempre con la cup come unità di misura (cosa che si fa ancora, e da noi c’è la torta 7 vasetti). Sono chiamati anche “Fairy cakes“, perché graziosi, piccoli e colorati.

Le origini

I muffin, come anticipato al punto precedente, nascono in Inghilterra: siamo nel periodo Vittoriano, e i muffin erano destinati alla servitù in quanto scarti di pane e riciclo di ritagli vari. come dolce povero per i servitori di corte, ricavato dagli avanzi del pane e dei ritagli degli impasti dei biscotti. Ora, invece, sono di ogni gusto immaginabile: ecco 12 proposte.

I cupcake, invece, arrivano negli Stati Uniti nei primi anni dell’800 e, La velocità nella cottura di questo dolce lo ha reso molto popolare grazie al grande risparmio di tempo perché, quella in piccole porzioni e in tazze di coccio, era una cottura sicuramente più veloce rispetto a quella di una torta intera.

Forma e consistenza

Anche se oramai qualsiasi impasto cotto nei ramequin di carta diventa muffin o cupcake, c’è un dettaglio che dovrebbe far riconoscere a colpo d’occhio uno dall’altro: i muffin si presentano alti e con una bella cupola alta e gonfia, i cupcake sono piatti in superficie. Una curiosità: i muffin che vediamo oggi sono completamente diversi dagli originali, il cui impasto era cotto su piastra, e ogni porzione era poi farcita con burro.

Quanto alla consistenza: i muffin sono più compatti e spessi, più rustici, mentre i cupcake sono più umidi e leggeri… tutto dipende dal metodo per prepararli, di cui parleremo al prossimo punto.

La ricetta

Per fare questi dolci servono due tecniche davvero semplici ma ben distinte:

Muffin: si miscelano gli elementi liquidi o umidi (dal latte al burro fuso alle uova), a parte si miscelano tutti gli ingredienti secchi (farine, amidi, lievito etc) e solo a questo punto si uniscono le polveri alla prima parte di ingredienti;

Cupcake, e il creaming method: il burro è lavorato con lo zucchero fino a ottenere una crema, si uniscono poi le uova una alla volta e – solo a questo punto – farina e altro.

Per concludere, esiste una distinzione tra muffin inglesi e muffin americani: in teoria, i primi dovrebbero essere fatti con lievito madre o di birra, i secondi sono fatti con lievito chimico per dolci… ergo, i muffin standard che facciamo nel quotidiano sono muffin americani.

Il frosting

Se al muffin non è aggiunta alcuna decorazione se non cacao o zucchero a velo, caratteristica imprescindibile del cupcake è la fiammata abbondante di frosting. Si tratta di una crema, colorata e dolce, che aiuta a conferire carattere al dolce. Il frosting può essere di diverse tipologie:

Cream cheese: una crema fatta con formaggio spalmabile, zucchero a velo, a volte burro e altre panna;

Crema al burro: burro lavorato a crema con zucchero e a volte panna;

Più rari e “italiani”: cupcake con crema al mascarpone o chantilly (panna montata con zucchero a velo e vaniglia)

Occasioni per servirli

Non che sia una regola – non solo perché potte mangiarveli quando volete, ma anche perché non ci sono documenti a riguardo – ma tendenzialmente i muffin sono adatti per merende e colazioni, mentre i cupcake sono più scenografici e delicati. Questi ultimi sono perfetti quindi come dessert, per le feste e le occasioni speciali… c’è persino usanza di fare matrimoni moderni con la torta nuziale composta da strati di cupcakes!