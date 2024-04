Kala namak: cos’è il sale nero che sa di uovo

Ci sono ingredienti da usare con parsimonia, e il kala namak è uno di questi. Il sale nero dell’Himalaya infatti ha una caratteristica che lo rende unico nel suo genere: sa di uovo. La sua composizione chimica gli dona una distinta, intensa, per alcuni intollerabile nota sulfurea che a tratti vira su uovo marcio e geyser.

Detta così non sembra appetibile ma vi assicuro che le sue potenzialità in cucina, specie come spezia e sostituto delle uova, sono molteplici. Ecco cos’è il kala namak, le sue caratteristiche, gli usi tipici e i vantaggi nella dieta vegana.

Cos’è il kala namak

Il kala namak è un sale vulcanico originario dell’Himalaya, delle zone a nord dell’India e al confine con il Pakistan. Il nome in Hindi e Urdu significa letteralmente “sale nero”, tinta che acquisisce quando è sottoposto a trattamento al forno. Il suo colore al naturale tuttavia è decisamente viola e lilla, una nuance scura del ben più noto sale rosa.

Nonostante le peculiarità e potenzialità culinarie, fino a pochi anni fa la sua diffusione era limitata principalmente a India e Sud-est asiatico dove da sempre è molto apprezzato per le sue proprietà. Secondo l’Ayurveda ad esempio, è un ingrediente rinfrescante che promuove digestione e transito intestinale. Recentemente però è arrivato anche da noi, e il merito è tutto della sua composizione chimica.

Caratteristiche

Di cosa è fatto il kala namak? Come ogni tipo di sale, principalmente da cloruro di sodio. C’è poi la greigite o solfuro di ferro, responsabile del colore viola-rosso scuro. Fin qui insomma niente di nuovo. Ciò che davvero distingue il kala namak sono i numerosi composti di zolfo, responsabili del suo peculiare profilo aromatico.

A crudo infatti il kala namak è descritto principalmente come sulfureo, da cui la sensazione terribilmente simile al sapore di uovo. Tuttavia, per chi non ne gradisse la potenza, questa può essere ridotta previa cottura. Non solo uovo dunque: il kala namak è anche umami, pungente e saporito, e se usato bene riesce facilmente a elevare qualsiasi tipo di piatto. Vediamone alcuni, fra usi tradizionali e cucina vegana.

Usi tipici

Torniamo un attimo alla dieta ayurvedica e alle presunte proprietà rinfrescanti del kala namak. Vi sorprenderà sapere che questo sale è un topping molto gettonato nelle bevande estive tipiche del subcontinente indiano. Viene spesso abbinato a nimbu pani, spremuta di lime con acqua tradizionalmente arricchita dal sale; jaljira, a base di coriandolo, menta e spezie; raita, bevanda o condimento allo yogurt.

Il kala namak può essere usato anche per elevare piatti dolci e salati. Dal semplice snack di frutta fresca, preferibilmente estiva e succosa come il mango, cui dona una nota saporita e pungente. Al mix di spezie chaat masala, un tipo di curry caratterizzato dal profumo intensissimo, e i chutney estivi di pesche e pomodori verdi dal sapore agrodolce. Fino al pani puri, snack di pane fritto riempito con patate e cipolle.

Cucina vegana

Il sapore peculiare e intenso del kala namak non è passato inosservato a chi le uova non vuole (o non può) mangiarle. Nella cucina vegana dunque è diventato ingrediente fondamentale per l’esecuzione di ricette che normalmente le richiedono. Dalla nomelette o non-frittata, tofu scramble ed “egg” sandwich, fino alle salse di accompagnamento in stile maionese e hollandaise.

Il kala namak si può usare anche come topping, al pari del lievito alimentare che fa le veci del formaggio sulla pasta. Ad esempio sull’avocado toast da colazione, o per arricchire l’insalata di patate. Infine, il suo uso più efficace e controverso: la carbonara vegana. Pochi grammi di kala namak aggiunti a tofu morbido o panna di soia bastano a trasformarla in un proxy che assomiglia in modo impressionante all’originale. Come si dice a Roma, ‘na crema.