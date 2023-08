Lo strano caso del limone Verdello, scartato perché pare acerbo

Non fatevi ingannare dal colore del limone Verdello, che rimane verde anche in piena maturazione. Le sue caratteristiche.

di Chiara Cajelli 28 Agosto 2023

Non si tratta di un lime e non si tratta di un limone acerbo: il limone verde siciliano è una varietà ben precisa ed è tutta da scoprire. Si chiama Verdello, e mantiene il caratteristico colore che gli conferisce il nome anche nel pieno della maturazione. Chi non lo conosce lo scambia facilmente per un agrume poco maturo: ecco perché è spesso scartato a favore dei limoni gialli che hanno conquistato l’immaginario collettivo.

Vediamo invece quanta bontà può regalarci il Verdello, sperando possa cambiarvi prospettiva la prossima volta che sarete al supermercato. E siate celeri, perché è di stagione in estate.

Identikit del Verdello

La cosa più importante da scrivere sul limone Verdello è che si tratta dell’unico limone estivo siciliano: gli altri sono di stagionalità invernale. Nasce dalla terza fioritura del Femminello siracusano ed è reperibile in commercio da agosto fino a ottobre. Il colore verde è dovuto solamente a una questione di temperature: il Verdello matura durante la primavera mite siciliana, condizione che non porta al tipico giallo dei limoni che maturano in inverno.

In ogni caso, il giallo brillante che tanto apprezziamo nel limone “classico” può essere anche frutto di una spintarella da parte dell’uomo. Sì perché la natura (o la coltivazione) non sempre regala sfumature sature e uniformi, e può capitare che un eccellente limone rimanga pallidino o dalle chiazze irregolari. Ebbene in quel caso alcune aziende preferiscono deverdizzare l’agrume (e, tutto, per l’ignoranza di noi consumatori, che ci lasciamo condizionare troppo dall’estetica di un ortaggio o non ne conosciamo le varietà).

Attenzione ai “falsi”

Già dopo l’introduzione appena fatta possiamo capire quale parametro guardare se ci troviamo davanti a limoni verdi: in quale stagione ci troviamo. Un limone verde in inverno (e magari chiamato verdello) è semplicemente un limone acerbo. Inoltre, nel caso del Verdello è necessario seguire il consiglio che diamo sempre e da sempre: consultare l’etichetta e guardare la provenienza. Per essere Verdello, deve essere siciliano. Riassumendo, attenzione a stagionalità e provenienza.

Caratteristiche e proprietà

Il Verdello è una delle 11 varietà italiane di limone da conoscere, e di cui innamorarsi. Profumatissimo e dalla scorza versatile in cucina (al pari dei lime, dei limoni gialli e di tutti gli altri agrumi), abbondante polpa succosa e piuttosto dolce ovvero meno acidula di altre varietà. Nella scorza e nel succo del Verdello ci sono tanti antiossidanti, minerali e tante vitamine.

Come usarlo in cucina

Se arrivati a questo punto foste ancora scettici su questo limone che rimane verde anche da maturo, vi sveliamo un segreto che vi farà cambiare idea. I limoni gialli sono associati a uno dei liquori più amati italiani, ovvero il limoncello… ebbene, per farlo si usano molto spesso proprio i Verdelli. Anche la scorza del Verdello è particolarmente apprezzata: se ne fanno ottimi canditi. Usate la dolcezza acidula ma non troppo del limone verde siciliano nelle vostre ricette preferite a base di limone.