Una raccolta di dolci al limone

Abbiamo selezionato 10 ricette per fare i dolci al limone più buoni della vostra vita: da torte a dessert al cucchiaio, a monoporzioni per le occasioni speciali.

di Chiara Cajelli 30 Agosto 2023

Se sapete rinunciare a tutto ma non ai dolci al limone allora avete aperto la raccolta di ricette ideale per voi. Salvatela perché vi regala ben 10 idee tra le migliori che abbiamo selezionato, con torte e biscotti ma anche dolci al cucchiaio e monoporzioni che ben si adattano anche alle grandi occasioni. Il limone è uno dei frutti che più rappresenta l’Italia: le varietà da scoprire sono tante e non ci si può mai stancare del loro sapore che sa essere dolce nella scorza e piacevolmente acidulo e fresco nella polpa.

In questa grande famiglia di agrumi troviamo anche due varietà meno conosciute e meno usate, cedro e verdello, che potete tuttavia usare in uno dei dessert al limone che trovate qui sotto.

Ciambella al limone con glassa al limone

La ricetta della ciambella al limone non può mancare nel ricettario quotidiano: buona in estate, confortante in inverno, perfetta con il gelato, perfetta inzuppata nel latte. Aggiungete anche la glassa al limone per decorarla, così da renderla elegante e irresistibile. Ah, per questa bella ciambella non serve bilancia!

Delizie al limone

Le delizie al limone sono uno dei dessert più celebri in Italia. Ideate dal compianto Carmine Marzullo, morto a causa del Covid, sono soffici cupolette al limone coperte da una densa e lucida glassa. Le pasticcerie del Sud ne sono zeppe, soprattutto quelle partenopee, e nella fattispecie nella zona di Sorrento.

Torta caprese limone e cioccolato bianco

La torta caprese è una ricetta campana che nasce con il cioccolato fondente, ma ben presto si è affermata anche la versione “bianca” a base di vaniglia oppure cioccolato bianco. Per alleggerirne il sapore, la nostra versione è ricca di limone: una vera e propria delizia. Mantiene comunque le caratteristiche dell’originale: niente farina, e un tassativo riposo di 12 ore prima di affettarla.

Biscotti al limone e menta

I biscotti portano sempre buon umore e gioia, soprattutto se li prepariamo per condividerli o per donarli a qualcuno di speciale. Tra i nostri preferiti ci sono questi biscottini con limone e menta, profumatissimi e ricchi di limone sia fresco sia candito. Un gioco di consistenze strepitoso, che si sposa a meraviglia con un buon tè caldo.

Soufflé al limone

Il soufflé vuole regole ben precise, tra cui non scambiarlo con un flan… come per la torta caprese, anche la ricetta più tipica di questo dolce prevede il cioccolato fondente. Oggi tuttavia si viaggia all’insegna della freschezza e facciamo il soufflé al limone. Questo è un dessert che nasce monoporzione, ideale per una cenetta romantica.

Torta al limone con panna e senza uova

Una torta senza uova e bella soffice e compatta grazie all’impiego di panna fresca: è la nostra torta al limone, un asso nella manica, una carta vincente che funziona sempre e con chiunque. Da provare e tenere a portata di mano tutto l’anno!

Cheesecake al limone e cioccolato

Negli anni abbiamo imparato che l’utente preferisce le cheesecake senza cottura (che sono ben diverse dall’originale new York cheesecake). Questa tipologia di torta chiama a gran voce la voglia di coccola, riesce ad appassionare anche chi ai fornelli non è proprio un asso, e soddisfa al primo assaggio. La cheesecake al limone è una garanzia di successo, dovete provarla.

Madeleines al limone

Signore e signori, inchiniamoci davanti alle madeleines ovvero tra i dolcetti più famosi della letteratura: ne scrisse Proust infatti, scatenando l’immaginazione e il sogno di molte generazioni. Oggi le facciamo in casa e al limone, una versione particolare e leggera, da servire con il té.

Torta tenerina al limone

Conoscete la torta tenerina? Non è tanto diversa dalla torta caprese come consistenza, con la differenza che per farla è necessaria la farina. La torta tenerina al limone ha una consistenza unica, soffice all’esterno e più cremosa al cuore, da servire con tanto zucchero a velo in superficie.

Tiramisù con limone, ricotta e amaretti

Il tiramisù può essere tollerato in tantissime varianti e dunque possiamo provarlo anche nelle versioni più eccentriche. Se alcune hanno davvero poco senso, questo tiramisù con limone e amaretti è davvero interessante: una miscela di sapori particolare, leggero ma avvolgente, con la ricotta che rende tutto più corposo.