Melograno, 10 ricette per utilizzarlo in cucina

Il melograno (o meglio: la melagrana, che è il frutto mentre il melograno è l’albero) è un meraviglioso e succoso frutto di stagione: ecco 10 ricette, dalla pavlova, al liquore, al risotto.

Pavlova con melagrano

Conoscete la pavlova? SI tratta della speciale meringa neozelandese dedicata alla ballerina rissa Anna Pavlovna Pavlova: è speciale perché è asciutta e friabile fuori, ma rimanendo soffice e cremosa all’interno. Elegante e maestosa, si decora con frutta e panna montata. Ecco la ricetta con il melograno e da fare al microonde.

Pasta con gamberi e melagrano

I chicchi di melagrana sono certamente dolce ma acidi al contempo, e si sposano alla perfezione con pesce e crostacei. Ne sono un esempio i gamberi, da saltare in padella e unire poi a pasta fresca, burro e melograno fresco. Una bontà, una pietanza particolare da presentare in un’occasione speciale.

Coulis di melagrano

Per dolci, creme e gelati, la coulis di frutta è sicuramente l’ideale. Tipiche quelle di fragola e di frutti di bosco, ma dovete provare anche quella al melograno: intensa, colorata e brillante, buonissima.

Branzino con verdure e melagrano

Il branzino è un pesce delicato ma dal sapore ben definito: provate a cuocerlo in forno, intero, e farcirlo con melograno, erbe aromatiche e agrumi… un secondo piatto “light”, perfetto per un’occasione speciale e una cenetta a lume di candela.

Pollo o vitello con melograno

Il succo di melagrana è una strepitosa marinatura per il pollo o il vitello. Tagliate la carne a tocchetti, immergetela nel succo e lasciatela marinare un’ora. Scolate tenendo il succo, infarinate, scottate in padella aggiungendo olio e cipolla bianca. Aggiungete un po’ di succo poco per volta fino a ottenere una cremina.

Risotto con melograno

Dopo il soffritto sfumate il riso tostato con il vino rosato, portatelo a cottura con poco brodo per volta e alternando di tanto in tanto con succo fresco di melograno. Mantecate con burro, pepe bianco, grana a scaglie e chicchi di melagrana.

Crema pasticciera al melograno

Per una crema pasticciera diversa dalle solite, fate quella classica e, nel momento in cui inizia ad addensarsi in pentola, incorporate del succo di melagrana fresco.

Liquore al melograno

Il liquore al melograno ha un delicato colore rosato, ed è perfetto da regalare ad amici e parenti quando se ne ha l’occasione. La base può essere vodka, da versare in bottiglie sterilizzate e da arricchire con abbondanti chicchi di melograno. Lasciate macerare per una settimana, quindi filtrate e travasate nuovamente la vodka aromatizzata in bottiglie sterilizzate.

Insalata di melograno e avocado

Un’insalata può trasformarsi, se si da retta alla propria fantasia: misticanza, scaglie di grana, qualche gheriglio di noce o un paio di nocciole tostate. E ancora un uovo in camicia, avocado a fette e come tocco finale una manciata di melagrana in chicchi. oppure, fate un condimento miscelando succo di melagrana con olio e sale.

Gelato o sorbetto di melograno

Per una merenda o un fine pasto, il gelato e il sorbetto di melograno sono l’ideale: dolci ma non eccessivamente, freschissimi, digeribile. La soluzione perfetta per lasciare tutti a bocca aperta.