Peperoni ripieni, tutti i modi per farcirli

Peperoni ripieni? Ecco tutti i modi per farcirli: con riso venere, salsiccia, pane, verdure… una ricetta più buona dell’altra, e molti spunti da cui partire! Pazzeschi, ne facciamo sempre volentieri una scorpacciata.

Peperoni ripieni di carne

I peperoni ripieni di carne sono forse la variante più diffusa di questa pietanza, che si trasforma così in un piatto unico e sostanzioso: uova, pangrattato, carne, verdure.

Peperoni ripieni di riso venere e salmone

Non viene facile pensare al riso venere come versatile… ma, di fatto, lo è eccome! Infatti, i peperoni ripieni con riso venere e salmone sono un’alternativa interessante e dal sapore particolare: basterà risottare il riso venere, aggiungere all’ultimo il salmone e il gioco è fatto.

Peperoni ripieni di riso

Un altro classico, soprattutto per occasioni primaverili o estive come pic nic e grigliate. I peperoni ripieni di riso – dove il riso può essere arricchito da molti ingredienti, come formaggi e salumi – sono sempre apprezzati da tutta la famiglia.

Peperoni ripieni vegetariani

Pomodori, melanzane, olive, capperi sono i protagonisti del sapido ripieno da usare nei peperoni. Questa ricetta è semplice, da fare in ogni occasione e da variare con tutte le verdure che preferiamo.

Peperoni ‘mbuttunati

Nel napoletano, ‘mbuttunato significa ripieno, farcito, e la tradizione partenopea non lesina certo con sapori e ingredienti. Questi peperoni, infatti, sono ricchi di carne, pangrattato, provola… filanti e strepitosi.

Peperoni ripieni di salsiccia

Se c’è un modo per rendere i classici peperoni ripieni di carne ancora più buoni, è aggiungendo al macinato una bella dose di salsiccia. Sapore in più, maggiore umidità, profumo.

Peperoni ripieni di ricotta e pomodorini

Un’altra proposta – se volete – vegetariana è farcire i peperoni con una crema a base di ricotta, uova, pangrattato e pomodorini sia ciliegino che secchi sott’olio. Potete poi arricchire con delle fettine di pancetta tesa, sopra a chiudere.

Peperoni ripieni di patate

Lessate le patate, schiacciatele, aggiungete uova, formaggio, zucchine a cubetti, se volete salame a cubetti, e usate il composto per farcire i peperoni. Dopo una cottura in forno, otterrete una bontà irresistibile!

Peperoni ripieni di ragù

Se dovesse avanzarvi del ragù dall’ultima lasagna, potete riciclarlo per farcire dei peperoni gialli: una versione succulenta, da fare scarpetta alla fine.

Peperoni ripieni di pasta al gratin

Pasta cotta al dente, besciamella abbondante, tutto nel peperone e poi forno altro e grill per pochi minuti: avete mai provato questa variante di peperone ripieno?