Come resistere alle polpette di tonno fresco? Il “maiale del mare” (del tonno non si butta via nulla!) diventa uno stuzzichino appetitoso che si può gustare in tanti modi diversi. Fritto, al forno, al sugo, con le patate, con le verdure..e la lista continua! Ecco 9 ricette da provare per portare in tavola le polpette di tonno fresco, da quelle al vino bianco a quelle tipiche siciliane, fino ai burger di tonno.

Polpette di tonno fresco fritte

Il tonno fresco appena scottato e frullato con latte, pane bianco, uovo e 2 cucchiai di yogurt vi farà leccare le dita. Queste polpette di tonno dal dorato involucro di pangrattato sono semplicemente fritte in padella, ma come aperitivo faranno un figurone! Per un gusto più deciso aggiungete al composto qualche fiocco di peperoncino e un trito di aglio e prezzemolo.

Polpette di tonno fresco al vino bianco

Tra vino bianco e pesce fresco è sempre uno sposalizio felice. Nel caso delle polpette, fatte di tonno tagliato a dadini, uovo, pane e parmigiano, cotte in un delicato intingolo di olio extravergine e sfumate con vino profumato, è proprio il caso di dire “e vissero tutti felici e contenti”. Lancio di confetti al prezzemolo e sale marino e via in luna di miele nel vostro piatto.

Polpette di tonno fresco alla siciliana

La Sicilia è un tesoro di ingredienti e piatti tipici. Fra questi spicca il tonno rosso pescato con il metodo tradizionale della mattanza. Sebbene sia delizioso da crudo, noi ve lo vogliamo proporre “impolpettato” alla siciliana: provatelo tritato insieme a menta, pinoli e caciocavallo, in bianco oppure con un sugo di pomodoro fresco.

Burger di tonno fresco

Una mega polpetta diventa automaticamente un burger di tonno fresco da mangiare con le mani in un morbido panino. La dadolata di tonno si frulla con scorza di limone o arancia, sale, pepe e un trito di erbe aromatiche. Cucinate il burger velocemente sulla piastra e servitelo con una salsa delicata a base di yogurt.

Nuggets di tonno

I nuggets di tonno fresco sono le pepite più veloci del West: non solo si preparano al galoppo, finiscono anche in un colpo di revolver (sparato in aria, naturalmente). Tagliate il tonno a cubotti, immergete nell’uovo sbattuto, passate in un trito di grissini e dorate nell’olio di semi per circa 30 secondi. Sfidatevi a duello a chi ne mangia di più.

Polpette di tonno fresco e patate

La versione smart di pesce al forno con le patate si traduce in queste sostanziose polpette di tonno. Mentre lessate le patate, marinate il tonno in olio extravergine, limone, sale, pepe e aglio in camicia. Unite tutti gli ingredienti, aggiungete uovo e prezzemolo e formate delle polpette schiacciate. Cuocete in forno a 200°C per 20 minuti.

Burger di tonno fresco e avocado

Fresco, nutriente e colorato: il burger di tonno e avocado è perfetto per un pranzo estivo. Tagliate gli ingredienti a cubetti piccoli, condite con aneto, sale e il succo di mezza arancia e limone spremuti. Scottate in padella oppure servite crudo tipo tartare: in questo caso assicuratevi che il tonno sia stato abbattuto. Servite con salsa tzatziki e un contorno di peperoni arrosto.

Polpette di tonno fresco al sugo

Quando si dice “la morte sua”: ecco, è quello che pensiamo del sugo per le polpette. Tutte eh, siamo democratici. Però oggi vi ricordiamo quanto sono buone le polpette di tonno fresco al sugo: preparatele incorporando menta e caciocavallo, oppure purea di melanzane e ricotta. Tuffatele infine in un sugo fatto in casa profumato al basilico.

Polpette di tonno fresco e zucchine

La nostra ultima proposta è un secondo light pieno di verdura e con pochi grassi. Le polpette di tonno e zucchine (meglio ancora se usate le primizie romane) contengono soltanto un po’ di pangrattato, del buon olio extravergine e l’albume d’uovo come legante. Condite con del basilico fresco, si cucinano in forno nel giro di 15 minuti.