Voglia di polpette? Abbiamo per voi una selezione davvero speciale: le polpette di tonno in padella. Facili e veloci da preparare, si abbinano con tanti altri ingredienti per ricette originali che aiutano a svuotare il frigo. Qualche esempio? Le polpette di tonno alla ricotta, con le patate, al sugo di pomodoro, al vino bianco. Tutte sfiziose, tutte in padella, pronte in pochi minuti.

Ecco le 7 ricette da provare di polpette di tonno in padella.

Polpette di tonno fritte

Le potremmo definire “come mamma le ha fatte”, nel senso che le polpette di tonno fritte in padella sono la versione più basilare di se stesse. E il bello è che, con così poco, riescono a essere divinamente buonissime! Tutto quello che vi serve per preparare questo finger food è tonno sgocciolato, 2 fette di pancarrè, 1 uovo, formaggio grattugiato quanto basta. Mescolate bene, formate delle morbide pepite da vestire di pangrattato e tuffare nell’olio di semi. Servirà solo qualche minuto per renderle croccantissime e fragranti.

Polpette di tonno e patate

Se è vero che tonno e patate stanno bene con tutto, allora fra di loro la relazione è esplosiva. Provate le polpette di tonno e patate, un antipasto da friggere in padella che si prepara in 5 minuti.

Ecco qui la ricetta.

Polpette di tonno alle erbette

Menta, basilico, timo: gli odori dell’orto profumano anche le polpette di tonno in padella. Tritate finemente le erbette che più gradite e incorporatele nell’impasto. Il risultato avrà un gusto intenso che potete accompagnare a una salsa delicata: che ne pensate dello yogurt? Provatele in versione greca oppure senza lattosio in versione veg.

Polpette di tonno al sugo

Finora abbiamo parlato delle polpette più scanzonate, ovvero da prendere con le mani e con cui rimpinzarsi all’ora dell’aperitivo. Adesso che siamo ai secondi arriva finalmente il sugo, compagno (quasi) obbligatorio di tutte le polpette esistenti – che come ben si sa in umido rendono ancora di più. La cottura sarà sicuramente un po’ più prolungata rispetto alla frittura ma va bene così, possiamo aspettare. Provatele immerse in un sugo di pomodoro fresco, cipolla e basilico: rimanete sul semplice e non sbaglierete.

Polpette di tonno e ricotta

Aspetto candido, consistenza morbida, sapore dolce e delicato. Le polpette di tonno e ricotta sembrano tanto tenere e invece nascondono un caratterino niente male, grazie alle gocce di salsa tabasco aggiunte all’impasto. Cuocetele in padella con salsa di pomodoro; oppure rendetele un piatto unico immergendole in una morbidissima vellutata di patate oppure in una stuzzicante crema di ceci.

Burger di tonno al miso

Schiacciate a disco e infilate nel panino: è un attimo e le polpette di tonno diventano succulenti burger da grigliare in padella. Quelli di tonno al miso sono deliziosi con un retrogusto dolciastro, talmente saporiti che non gli serve nemmeno la salsa barbecue. Formate le polpette amalgamando tonno, uovo, pangrattato e formaggio. A parte preparate la glassa mischiando miso, sake, salsa di soia e zucchero. Irrorate generosamente i burger mentre cuociono sulla piastra.

Polpette di tonno e cipolle al vino bianco

Dieta mediterranea chiama, noi rispondiamo con le polpette. Quelle al tonno e cipolle (meglio ancora se quelle rosse e dolcissime di Tropea) sono deliziose insieme al vino bianco in ben due modi diversi. Da una parte, sfumato nel sughetto di olio extravergine di oliva, capperi e olive; dall’altra, fresco e profumato nel vostro bicchiere, un bel Vermentino salato che ricorda le spiagge del Tirreno. Per andare in vacanza almeno a tavola.