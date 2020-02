Torta di carote, tutte le ricette da non perdere

Preparatevi perché parlerò di torta di carote e di tutte le ricette da non perdere: dalla carrot cake, a una proposta light, al plumcake di carote. Spero abbiate fatto scorta di questo ortaggio strepitoso e versatile, tanto caro alla nostra salute.

Dopo gli approfondimenti sugli errori da non fare nella torta di carote, e l’utile articolo su come cucinare le carote, che contiene tante idee succulente, tuffatevi in questa dolcissima lista.

English carrot cake

La english carrot cake è la mia torta preferita in assoluto: l’impasto è umido e ricco, sostanzioso, speziato e con tante noci pecan o classiche. Le carote sono grattugiate abbastanza spesse. La glassa è tipicamente cream cheese o glassa di zucchero.

Qui la nostra ricetta.

Torta di carote e yogurt

La torta di carote e yogurt è leggera e delicata, perfetta tanto per la colazione quanto per la merenda. L’impasto prevede l’aggiunta di yogurt bianco come unico latticino.

Torta di carote rustica

La torta rustica di carote è da preparare in ogni momento dell’anno e per ogni occasione: la sua particolarità è la presenza, insieme alle carote grattugiate molto finemente, di farina di mandorle o nocciole.

Tortini di carote tipo “camille”

Chi ricorda le celeberrime tortine Camille? Soffici, tonde, con un retrogusto delicato di arancia. Per ottenerle si usano farina di mandorle, fecola di patate e olio di semi al posto del burro. Perfette anche per una merenda o spuntino fuori casa!

Torta speziata di carote e mele

Quasi una millefoglie di frutta, questa torta speziata di carote e mele: stupenda alla vista e al taglio, ha una consistenza compatta e cremosa che fa sognare ad occhi aperti.

Eccovi la ricetta.

Torta di carote e limoncello

Il limoncello è un liquore perfetto in abbinamento alle carote, e infatti completa magnificamente un impasto classico di torta alle carote. In aggiunta anche scorza grattugiata di un limone non trattato.

Plumcake alle carote

I plumcake sono torte in cassetta, che hanno una consistenza bella umida ma leggera al contempo, compatta e piacevole. Il tipico plumcake alle carote si presenta con la superficie ricoperta di mandorle a lamelle.

Cupcake alle carote

Usando l’impasto delle tortine tipo “camilla”, e il frosting tipico della english carrot cake (il cream cheese, ovvero formaggio spalmabile montato con vaniglia e zucchero a velo), otterrete dei bellissimi cupcake alle carote.

Avete già scelto da quale partire per sperimentare? Io mi sono sbilanciata sui miei gusti ma prima o poi riuscirò a testarle tutte quante!