Carote, 5 ricette per utilizzarle in cucina

Le carote sono alleate preziose nella nostra alimentazione: saporite, nutrienti, versatili, zuccherine. Ecco 5 ricette molto facili e originali per utilizzarle in cucina, dal primo al dolce: troverete una vellutata, una torta spettacolare, una soluzione furba… insomma, per tutti i gusti e per tutta la famiglia.

Le carote sono perfette per ogni tipo di cottura: lessate, crude, al vapore, in forno, bollite… quindi la fantasia in cucina, se ci sono di mezzo le carote, non può mancare. Fatene una scorta, di tutti i colori (lo sapete, vero, che le carote non nascono arancioni? Il colore attuale è stato creato ad hoc per un motivo storico legato a Guglielmo d’Orange), e godetevi le loro vitamine!

1. Spaghetti di carote

Esiste uno strumento geniale che taglia carote e zucchine “a spaghetto”, e questa non è una novità anche se ogni volta che ci si pensa l’idea piace moltissimo. I dubbi nascono nella fase successiva: come condisco questi spaghetti? Noi abbiamo una proposta, leggera e adatta a chi segue un’alimentazione vegetariana e vegana. In alternativa, aggiungete nocciole tostate e tritate, o – se potete – dei ciuffi di ricotta o formaggio fresco tipo robiola.

Ecco la ricetta.

2. Carote arrosto

Un contorno semplice, particolare, molto colorato, diverso dal solito. Procuratevi le carote fresche con ancora il gambo, scegliete diversi colori se li trovate (bianche, arancioni, viola), lavatele bene senza sbucciarle e mettetele in una teglia intere. Irrorate con olio di oliva aromatizzato con un filo di miele ed erbe aromatiche tritate e cuocete a 190°C fino a doratura.

3. Cous cous con carote e zucchine

Il cous cous è spesso una soluzione perfetta sia in fase di dieta per dimagrire, sia per comodità se di deve pranzare fuori casa: rende molto, sazia, è buono anche freddo, lo si può condire come si vuole ed è sempre buono. Provate il nostro suggerimento, con un pieno di zucchine e carote per una croccantezza e freschezza uniche.

Qui la ricetta.

4. Torta di mele e carote

Non poteva mancare la torta di carote… noi l’adoriamo e ci piace testare le ricette meno scontate. Come, ad esempio, questa in foto: mele, carote, noci, burro salato, molte spezie: semplice da fare, un sogno da assaggiare, compatta e ideale da portarsi al lavoro o a scuola come spuntino o merenda. Assaggiatela e fateci sapere.

Eccovi la ricetta.

5. Vellutata ACE

ACE sta per arancia, carota, limone: abbiamo usato questi ingredienti per una vellutata molto buona e super vitaminica. Cuocete le carote al vapore e frullatele a caldo con un goccio di panna calda e olio extravergine di oliva in cui avete fatto macerare la scorza di un arancio e quella di un limone per almeno mezzora. Se volete un tocco piccante, unite anche un bel pezzetto di zenzero fresco.

E a proposito di carote… avete mai sentito parlare di “marrot“? Si tratta di una risposta sarcastica agli hamburger vegetali: una carota fatta di carne (meat + carrot). Aiuto.