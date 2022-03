Torta magica: i peggiori errori che facciamo spesso

di Chiara Cajelli 24 Marzo 2022

Dicesi torta magica una bontà da servire a quadrotti e lanciata anni fa da qualche geniale foodblogger, che ha poi affidato alla rete la sua idea fino a vederla diventare virale. E, proprio dalla rete, arriverebbe il nome “Magic cake”. Cos’ha di magico questo dolce? Ebbene, un procedimento apparentemente banalissimo e canonico precede un incantesimo durante la cottura, che restituisce una torta dalla tripla stratificazione, con tre consistenze diverse una dall’altra. Per ottenere questa magia è necessario tenere a mente i peggiori errori da non fare elencati dal più grave al meno grave.

Non importa che optiate per la versione alla vaniglia o al cioccolato, facendo anche solo uno degli errori elencati qui sotto non si otterrebbe la caratteristica che rende unica la torta magica: una base dalla consistenza budinosa, uno strato centrale più compatto e consistente, uno strato superficiale soffice e spumoso. Insomma, è come fosse tre torte in una: non perdetevi le indicazioni per fare una torta magica senza errori, perfetta.

1. Non seguire l’ordine di preparazione

In un incantesimo non osereste mai invertire l’ordine degli addendi, non è come per la matematica: il risultato cambia eccome. Se c’è scritto di inserire prima l’acqua e poi il burro fuso, voi inserirete prima l’acqua e poi il burro fuso.

2. Tagliare la torta prima che sia freddissima: vi farà credere di aver fallito

Se, colti dalla curiosità, taglierete la torta magica anche solo da tiepida, noterete nessuna magia e vi sembrerà di aver fallito. Aspettate pazientemente, perché la tripla stratificazione ha bisogno di qualche ora per definirsi bene.

3. Affrettarsi nel montare i tuorli

Il primo passaggio consiste nel montare i tuorli con lo zucchero e la vaniglia: calma e costanza per almeno 10 minuti, fino a notare il composto diventare molto chiaro, voluminoso e spumoso. Senza questo passaggio vanificherete anche i successivi.

4. Montare troppo gli albumi

Al contrario, gli albumi andrebbero montati fino a una media consistenza e non a neve fermissima: lasciate quindi che le fruste “scrivano” nell’albume montato e fermatevi. Se esagererete, questi si smonteranno in cottura rovinando l’effetto finale.

5. Sottovalutare l’importanza dell’acqua

Le indicazioni parlano chiaro: l’acqua, seppur in minima quantità, è prevista eccome nell’elenco ingredienti. E si tratta di uno dei segreti per la riuscita della torta magica: è lei che contribuisce in modo determinante alla formazione dei tre strati!

6. Incorporare la farina con le fruste elettriche e non manualmente

Ok, è arrivato il momento di incorporare la farina: evitare di fare i pigri e affidarvi ancora alle fruste elettriche, sarebbe un errore gravissimo. Piano piano, dal basso verso l’altro e raschiando bene il fondo della ci0tola, incorporatela con una leccarda oppure un tarocco.

7. Non lasciarla raffreddare in frigorifero

Medaglia d’oro dei peggiori errori da evitare, lo abbiamo scritto, è non aspettare che la torta magica si raffreddi completamente… qui aggiungiamo una specifica importante: l’ideale è lasciare raffreddare il dolce in frigorifero, coperto con pellicola alimentare, per almneo 2-3 ore.