Siete amanti delle verdure ma siete anche degli inguaribili golosi? Le zucchine ripiene fanno per voi: lunghe oppure tonde, basta scavare un po ‘e riempirle con i vostri ingredienti preferiti. Con la carne, con il formaggio o con i cereali, le alternative sono tantissime e riescono a soddisfare tutti i gusti. Prepararle è semplicissimo e gli errori da evitare sono pochi.

Vi abbiamo stuzzicato abbastanza? Ecco 10 idee veloci da provare per preparare delle ottime zucchine ripiene.

Zucchine ripiene, il classico con la carne

Come portare in tavola un secondo sfizioso originale? Abbinare la carne con le verdure è un po’ scontato: noi vi proponiamo le zucchine tonde farcite con macinato di manzo, un piatto che piace a tutta la famiglia. Prepararle è facile e veloce e noi ve le proponiamo con un contorno di patate. Cosa volete di più? Ah certo, la ricetta.

Con il riso

Dal secondo passiamo al primo piatto. Le zucchine ripiene di riso sono leggere e appetitose, soprattutto veloci da preparare. Basta cuocere il riso al dente, condirlo come si preferisce ed eventualmente unire un uovo per legare il tutto. Farcite le zucchine, cospargete con un qualche ricciolo di burro e via in forno!

Con il tonno

Ottime come secondo o come antipasto, le zucchine con tonno e pomodoro vi chiedono soltanto 7 ingredienti e 30 minuti di tempo. Dopo aver svuotato e scottato le zucchine, farcitele con un composto di tonno, uovo, pangrattato e parmigiano. Cuocetele in padella insieme alla cipolla rosolata e alla salsa di pomodoro.

Con mozzarella e pomodorini

L’antipasto perfetto per la bella stagione? Le zucchine ripiene di pomodorini e mozzarella, un piatto mediterraneo facilissimo da preparare. Scavate la polpa e rosolatela in padella con uno spicchio d’aglio. Mescolatela con i pomodorini e la mozzarella, cospargete di parmigiano e cuocete in forno per 15 minuti.

Con il cous cous

I profumi del vicino Oriente arricchiscono questa ricetta a base di cous cous, uvetta, mandorle, curry e curcuma. Condite il cous cous aggiungendo anche un uovo e la polpa delle zucchine. Distribuitelo nelle zucchine svuotate e ricoprite con le mandorle.

Con la ricotta

Le zucchine possono essere ripiene in modi diversi: lo dimostrano questi rotolini di zucchina farciti con la ricotta. Bastano davvero pochi minuti e gli ingredienti freschi per preparare un antipasto fresco e sfizioso. Tagliate le zucchine a fette sottili e rosolatele nell’olio di oliva. Distribuite la ricotta condita con origano, timo, olio e sale e…arrotolate!

Con le verdure

Non solo carne, pesce e formaggio: se volete un piatto davvero light potete optare per le zucchine ripiene di verdure, un secondo vegano o vegetariano a seconda delle aggiunte. Cuocete al dente i vostri ortaggi preferiti e condite con salsa di pomodoro. Farcite, ricoprite di pangrattato e infornate.

Con la quinoa

Il riso vi ha stufato? Provate con la quinoa, il superfood senza glutine e ricco di proteine che arriva dal Sudamerica per soddisfare la vostra fame. Volete sapere come prepararla correttamente? Ecco qui i nostri consigli.

Con la salsiccia

Torniamo a parlare di ciccia con le zucchine ripiene di salsiccia, un secondo piatto succulento e goloso. Mescolate la carne con la polpa delle zucchine, uova, formaggio grana e pane ammollato nel latte. Mescolate bene, aggiustate di sale e pepe e distribuite nelle zucchine. Cuocete in padella oppure nel forno.

Alla ligure

Dalla Liguria arriva questa ricetta sfiziosa e mediterranea. Le zucchine sono farcite con un impasto a base di tonno, acciughe, capperi e pinoli, mentre a profumarlo ci pensa l’aroma inconfondibile del timo. Legate il tutto con uovo, parmigiano e pane ammollato nel latte. Infornate e gustate!