Sigep diventa Sigep World: cosa non perdersi alla 46esima edizione

Dal 18 al 22 gennaio si svolgerà alla fiera di Rimini Sigep World, con spazi più ampi e tante novità. Ecco cosa non potete perdervi.

Manca pochissimo alla quarantaseiesima edizione del Sigep, la più importante fiera dedicata alle eccellenze dell’industria del Foodservice che, viste le grandi novità e lo slancio internazionale, quest’anno diventa Sigep World. Dal 18 al 22 gennaio il quartiere fieristico di Rimini sarà teatro di un fitto programma di eventi, per un’edizione per cui sono attesi 3mila buyer da oltre 90 paesi e in cui gli spazi espositivi sono già sold out.

Con questi presupposti gli stimoli e gli spunti di riflessioni saranno infiniti, abbiamo quindi selezionato alcuni dei più interessanti per poter sfruttare al meglio la vocazione internazionale e futuribile della fiera.

Ancora più spazio per la pizza

L’edizione di quest’anno di Sigep World sarà quella che dedicherà più spazio al mondo della pizza, e in senso letterale. Per dare ancora più risalto al cibo italiano più amato del mondo l’esposizione si amplierà includendo due nuovi padiglioni che porteranno i metri quadri espositivi a 140mila, per meglio raccontare e approfondire un mercato che a livello mondiale vale ormai più di 153 miliardi di dollari.

Sigep Vision

Una delle novità di quest’anno è Sigep Vision, un evento nell’evento che proporrà un fitto programma di panel discussion, talk e sessioni di formazione tenuti da esperti del settore ed opinion leader, con un suo spazio dedicato, la Vision Plaza nella hall sud della fiera. Si parlerà delle tendenze globali del mercato del gelato e dell’alimentare in generale, ci sarà un focus sugli Stati Uniti e si analizzeranno le prospettive future. Oltre a questo ci saranno tre progetti “on site”: Taste of Tomorrow, dedicato alla bioarchitettura applicata al gelato, il Sustainability District, sulle pratiche sostenibili della filiera del caffè e del cacao, e la seconda edizione dell’Innovation e Start-Up Award.

I contatti col mondo

Quella 2025 si prepara ad essere un’edizione con una presenza internazionale senza precedenti. Saranno 33 i paesi espositori a partecipare a Sigep World, soprattutto Germania, Spagna, Cina, Francia, Turchia, Belgio, Polonia e Stati Uniti, e l’Arabia Saudita sarà la Guest Country di quest’anno. Un mercato che sta emergendo come nuova frontiera per il settore hospitality e ristorazione e rappresenterà un’opportunità strategica per le aziende, e sarà rappresentato da una delegazione di top buyer sauditi.

Campionato italiano di pasticceria e Sigep Giovani

Occhi puntati sul Campionato Italiano di Pasticceria, che vede in gara i migliori pasticceri di età superiore ai 21 anni sfidarsi tra lunedì 20 e martedì 21 gennaio alla Pastry Arena, con quattro concorrenti in gara al giorno. Il tema sarà Cacao Sostenibile: dalla fava al dolce in un’economia circolare. Spazio infine mercoledì 22 a Sigep Giovani, il concorso di pasticceria riservato ai migliori talenti degli istituti alberghieri italiani.