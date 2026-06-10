Gelizioso è, ancora, la gelateria più radicale della provincia di Salerno

Nell'Agro Nocerino-Sarnese, Giuseppe Cascella porta infusioni, stagionalità senza compromessi e un libro ingredienti impeccabile. Dal 2014. E sarà per l'immobilismo locale, ma Gelizioso è ancora la gelateria più contemporanea della provincia.

In un ecosistema gastronomico in cui i sedicenti artigiani del gelato sembrano aver bisogno di un ufficio stampa prima ancora di un prodotto decente, Giuseppe Cascella della gelateria Gelizioso fa decisamente sport a sé.

Se cercate il titolare tiktoker o il presenzialista dei salotti in cui si battono il cinque a vicenda, avete proprio sbagliato posizione su Google. Cascella, che tutti chiamano Pippo, è un tipo schivo, fieramente slegato dal circolino degli addetti ai lavori. Se ne va dritto per la sua strada, seguendo regole, ritmi e orari di apertura che sembrano dettati più dai cicli delle sue infusioni che dalle logiche di vendita.

La gelateria

Nel 2014, in un settore che galleggia placidamente sull’omertà dei semilavorati, quest’uomo prende una decisione che ha tutto il sapore di un voto religioso: fa sparire il latte commerciale dal laboratorio per passare in blocco al crudo di Jersey. Parliamo di una razza bovina che produce quantità ridicole di latte, ma con un tenore di grassi e proteine capace di farsi ricordare al primo sorso. L’anno successivo, spazza via la vecchia insegna “Madre Natura” per ribattezzare la gelateria “Gelizioso”. Come a dire: la fase dell’ideologia didascalica è morta, ora si bada solo e unicamente alla qualità del prodotto.

Oggi, a dieci anni di distanza, barricato nel suo avamposto di via Giacomo Matteotti 47 a Sarno, Cascella è ancora lì a difendere i suoi pozzetti senza cedere di un millimetro. Nel suo banco non troverete mai creme strabordanti e pasticciate né si fanno sconti a chi varca la soglia pretendendo i gusti Oreo e kinderone.

La materia prima e il metodo

Stagionalità stretta, filiera controllata, libro ingredienti che un allergologo potrebbe leggere senza sussulti: zero basi standardizzate, zero paste aromatizzanti, zero additivi di sintesi. Lo slogan “il gelato appena raccolto” è il codice disciplinare che governa ogni passaggio del laboratorio, visibile per intero attraverso la vetrata che separa il bancone dalla produzione.

Ma la cosa che distingue davvero Cascella è il lavoro sulle infusioni e sulla riduzione degli zuccheri. Lavanda essiccata che riposa nel latte a freddo prima di essere filtrata, chicchi di arabica che vengono infusi a caldo e separati, foglie di fico che macerano in acqua calda e diventano la struttura aromatica del gelato alla banana con lime. Cascella non aggiunge aromi a una base ma costruisce la base intorno all’ingrediente, estraendone il profilo sensoriale con un controllo delle temperature che presuppone studio e una certa dose di santa ostinazione. Al palato, la differenza con un gusto ottenuto da pasta aromatizzante è la stessa che passa tra ascoltare un musicista dal vivo e sentirlo dall’altoparlante di un supermercato. Indovinate quale dei due costa meno.

I gusti di Gelizioso

Caffè bianco con caramello al limone e crumble salato al burro è il gusto che giustifica la trasferta. L’arabica infusa restituisce un’idea di caffè sospesa, quasi lattea, senza la nota invadente della tostatura, Il caramello al limone porta un’acidità calibrata che impedisce alla dolcezza di prendere il sopravvento e Il crumble salato chiude con un colpo secco che rimette tutto in ordine. Tre strati che si parlano senza sovrapporsi e una persistenza che resiste anche quando la coppetta è finita.

Ricotta di pecora con miele di castagno, millefiori e pepe nero lavora su un registro diverso, con il pepe che arriva in chiusura e salva l’insieme dalla stucchevolezza. Il pane, burro e marmellata (pane di mais tostato, burro di centrifuga, confettura extra di frutti di bosco) ricostruisce un sapore d’infanzia con una precisione che non ha niente di nostalgico e tutto di tecnico. Il cioccolato speziato da massa di cacao, lavorato con cardamomo, cannella, chiodi di garofano, zenzero e pepe nero, ha una profondità che racconta la qualità della massa di cacao prima ancora delle spezie.

Solida la nocciola di Giffoni tostata a mano, pulita la mandorla di Avola, corretto il pistacchio siciliano. Ma è nella sezione più sperimentale che Cascella si diverte davvero. Il tè blu, ottenuto dall’infusione del fiore di pisello odoroso con semi di lavanda, ananas e cocco è un gusto che non ha precedenti in nessuna gelateria campana che io conosca. Ha un colore azzurrino che sembra finto, ma invece è botanica applicata con intelligenza. Il cioccolato bianco variegato con olio extravergine cilentano, mandorle e zeste di limone è un omaggio territoriale che evita la trappola della cartolina, e la banana con foglia di fico e lime poggia su un’estrazione della parte vegetale che conferisce al gusto una profondità erbacea e nuova.

Il melone e prosciutto è una di quelle idee che sulla carta sembrano un azzardo da banchetto nuziale anni ‘80 e in bocca diventano una sopresa: il prosciutto viene infuso nel latte, filtrato, e quello che permane è la nota salata e umami che attraversa la dolcezza del melone senza mai zittirla. È il gusto che racconta meglio di tutti il lavoro di Cascella sul gelato gastronomico, ovvero la stessa logica che lo ha portato a candire il pomodoro San Marzano per variegarlo nel fiordilatte, a lavorare il cipollotto nocerino DOP e il pomodorino di Corbara come ingredienti da fine pasto e non da soffritto. Lo yogurt con note di abete rosso ha una freschezza balsamica che non ti aspetti, la pera e pino silvestre lavora sulla stessa idea di innesto balsamico con risultati altrettanto convincenti, e il gusto alle foglie di ulivo conferisce un pizzicore lievemente amaro ed elegante.

Il prezzo

Qui il gelato costa 27 euro al chilo, un prezzo alto per la media delle gelaterie Campane. Cascella lavora in un contesto che non premia e non chiede, ma ci resta per scelta. Ha rifiutato mercati più comodi e più ricettivi, legando la sua permanenza a Sarno a ragioni che non sono commerciali: la famiglia e la convinzione che il territorio meriti qualcuno che alzi l’asticella invece che piegarla.

La clientela l’ha radunata da solo, gusto dopo gusto, senza fare da balia al palato dominante. Il risultato è una gelateria illuminata che certifica un banale dato di fatto: mentre le grandi città sono troppo occupate a vendere format e a fare video, la ricerca vera si è spostata in provincia. Qui, al riparo dalle nevrosi metropolitane, si rivendica il lusso di lavorare in silenzio, smontando i cliché del settore senza doverlo comunicare su Instagram a ogni starnuto. L’Agro Nocerino fa scuola proprio perché se ne frega di impartire lezioni. E a Sarno, nel 2026, questo basta e avanza per meritarsi il viaggio.