Le migliori focacce di Genova da provare durante Slow Fish

di Fiammetta Parodi 1 Giugno 2023

Se avete notato l’assenza in una fugassa vista mare in copertina, avete compreso l’intento di questo articolo: invitarvi ad provare le migliori focacce di Genova insieme a me, ma in pieno stile Dissapore, evitando certi forni acchiappa-turisti del centro storico e andando altresì a scoprire i panifici forse meno patinati, ma che per la specialità ligure meritano una deviazione. Talvolta, una passeggiata tra i caruggi meno invitanti.

Non è un caso se, nonostante la focaccia genovese sia un mio feticcio, il ragguaglio caschi proprio in questi dì, durante Slow Fish 2023, che inizia oggi, 1 giugno, fino al 4 giugno al Porto Antico di Genova. Oltre agli eventi da non perdere che vi abbiamo ampiamente anticipato, non mancherà il focus sul prodotto, sciorinato durante le giornate della manifestazione di Slow Food attraverso più appuntamenti. Tutti i giorni, allo stand di Slow Food Liguria (Area Mandraccio), le diverse Condotte si alterneranno per far conoscere e degustare le specialità regionali, focaccia compresa, tra brandacujun, muscoli spezzini croxetti, prescinseua, ventre di tonno. La focaccia sarà inoltre protagonista di dibattiti e degustazioni più disparate. A margine de “La Puglia a Slow Fish #1″, per esempio – incontro dedicato all’adattamento della pesca artigianale ai cambiamenti climatici nonché alla fauna pugliese -, si potrà assaggiare focaccia con pomodoro, scarola e alici, Friselline con rusticata e carciofini in olio extravergine di oliva.

Domenica 4 giugno, invece, alle ore 11:00 presso il Porto Antico (stand Pasta Di Martino di piazza Caricamento), sarà il turno della degustazione ” Ziti Di Martino con genovese di tonno Alalunga, focaccia croccante all’acciuga salata e limone”, in abbinamento a una birra selezionata da QBA – Quality Beer Academy. Una che Alessandro Massone della Trattoria Rosmarino dedica alla genovese, interpretata alla marinara con la carne di tonno alalunga.

Panificio Santa Rita I divini presagi del nome trovano terrena conferma nella qualità della focaccia qui prodotta. Non fatevi ingannare dall'aspetto: se può infatti apparire meno bellina e regolare di altre (ma che noia, in fondo, la perfezione!), il morso fuga ogni dubbio sulla sostanza. Sottile, piuttosto pallida, con un'untuosità ben bilanciata, soffice e croccante al tempo stesso. Lunga vita a Santa Rita!

Panificio e Grissineria Claretta Snc Ah, cara Claretta, quanto ci piaci. Un po' per l'aria rétro che si respira del forno più amato del centro storico, un po' – anzi, soprattutto – per la focaccia che sforni da decenni per la nostra gioia: asciutta, piuttosto alta, croccante al punto giusto e con la spinta scrocchiarella dei cristalli di sale marino in superficie. Divina. Attenzione: Claretta è una ribelle, apre un po' quando le va (di solito al mattino, talvolta al pomeriggio).

Antico Forno della Casana Da qualche tempo il forno ha cessato l'attività panificatoria per dedicarsi esclusivamente sul suo fiore all'occhiello: indovinate quale? Non sindachiamo la bontà della scelta, ma sappiamo per certo che senza la fugassa della Casana la vita sarebbe assai più triste. Di colore chiaro che vira all'ambrato, sorprende per la consistenza che oseremmo definire archetipa: sofficissima sotto e croccantissima sopra. È anche quella che meglio resiste alle insidie gommose del tempo: che volete di più?

Murena Suite Provati dallo shopping sfrenato nell'affollata via XX (settembre)? Ci pensa il Murena Suite, tra i pochi bar genovesi a vantare una produzione propria di focaccia. Sale grosso in superficie (Claretta docet), colore dorato, altezza media come la percentuale di untuosità e alveolatura assai compatta. Abbinata al cappuccino di uno dei migliori bar d'Italia, vi restituirà le forze perdute.

Pan Retrò Panificio Superate le eleganti mammine dai passeggini chic e le sciure imperlate del borghesissimo quartiere di Castelletto, una sosta da Pan Retrò è d'obbligo. La focaccia qui è unta, ambrata, piuttosto croccante in superficie e con un bel tocco sapido. Addentarla contemplando la migliore vista di Genova, su una panchina della vicina Spianata, ne aumenta esponenzialmente il godimento.

Priano Il dibattito sulla riconducibilità della focaccia di Priano sotto l'egida della focaccia genovese precede forse la nascita della Repubblica. I dotti rigoristi argomentano, infatti, come la creatura prianesca sia troppo sottile (perché stirata) e leggera per appartenervi, priva dei buchetti in superficie che il dogma comanda, quasi orfana di olio e cosparsa (colpo basso, a sentir loro) di farina di polenta. Mentre loro si arrovellano, noi la si mangia e, qualunque cosa sia, si lacrima di gioia.

Panificio Elettrico di Castellano Romina Se facessimo analogie tra l'elettricità del nome e quella del colpo di fulmine che ci scatena la focaccia di questo moderno panificio di Quinto (ambrata, croccante, fragrante), saremmo un po' cringe, vero? E allora ci asteniamo, ma invitiamo chiunque passi in zona a farsene incartare un pezzetto (ovviamente caldo) e sedersi sulle panchine del vicino lungo mare per assaporare un'esperienza 100% zeneize. What a wonderful world.

Le fantasie di Giò Quanto dareste a un forno collocato all'ingresso di un sala slot machine frequentata da avventori (diciamo così) pittoreschi? Poco? Bene, sappiate che sbagliereste di grosso e ci tocca ricordarvi che l'abito non fa il monaco. La fugassa di Giò è infatti fragrante, salata, pallida e sottile (per noi due punti di forza – chi la ama scura scura e alta alta o è pazzo o è milan…ehm, non genovese), ma con una croccantezza sbalorditiva. Degna di nota anche la focaccia secca, cugina asciutta e seriosa della nostra amata, ma non meno di compagnia.