di Daniela Persico 2 Novembre 2023

Non è senza una certa paura che ci siamo recati a Roma quartiere Prati, in via Fabio Massimo da Sciascia Caffè 1919. L’occasione fa il bar storico passibile di insulti e, nostro malgrado, quando si tratta di questo tipo di locali la nostra penna rossa (da maestrina indefessa) non fa altro che consumare il suo inchiostro. Dopo le tristi vicende del Gambrinus, le poche gioie di Giolitti – sicuramente non incarnate dal suo proverbiale gelato -, le sopraffazioni dell’Antico Caffè Greco, nonostante il sospiro di sollievo tirato da Rosati, le nostre prospettive erano grigioline, se non proprio nere. Invece…

Sciascia, un pezzo di Sicilia a Roma: il locale, il caffè e il dolce e il salato

















Il locale prevede un piacevole spazio esterno con tavolini curati e non troppo vicini gli uni agli altri. L’ingresso è piccolo e accogliente e l’atmosfera è d’antan senza essere vetusta o troppo nostalgica. La zona cassa e quella con due tavolini interni è piena di prodotti da vendita, tra cui una bella vetrinetta con tutte specialità siciliane, selezionate da Sciascia Caffè.

Pare che in questo angolo di Prati, in effetti seconda sede del caffè rispetto all’originale in Borgo Pio (abbandonata tanti anni fa e rappresentata nelle foto che adornano la parete), il cavallo di battaglia, siano i caffè speciali. Ahimè non speciality. Coppe e super coppe addizionate di cioccolata, panna, e Dio solo sa quali altre diavolerie anni ’80. Diciamo che tutto questo filone non incontra molto il nostro gusto personale. Ma per la patria, e per poter esecrare qualcuno, siamo ben disposti al sacrificio. Pertanto, oltre ad un normale espresso, realizzato a partire da una miscela appositamente pensata per Sciascia, sulla quale regna una certa omertà, proviamo due strapazzi. I risultati sono convincenti: una storia centenaria non è acqua e, tra gli altri riconoscimenti, Sciascia Caffè è stato anche considerato Miglior Bar d’Italia dal Gambero Rosso.

Il servizio è rapido, sollecito e molto accogliente: considerato l’assalto che sta subendo il bancone non è del tutto scontato avere una così cara attenzione al benessere e alle richieste del cliente. Si ha anche l’impressione che in pochi giorni si diventi di famiglia, tutti vengono salutati con quasi affetto e noi stessi alla seconda visita nella stessa settimana siamo riconosciuti. Ah, se solo sapessero che siamo gli angeli della morte per i bar malupini!

Ad alterna velocità, l’offerta per la colazione dolce: ampia, senza dubbio, non realizzata in sede e questo non vuol dire, ma onestamente comprare per comprare si potrebbe acquistare meglio, soprattutto i lievitati. Più centrati i dolci di ispirazione siciliana come, ad esempio, la torta di rose: davvero notevole.

La produzione propria per il salato nell’insieme tutta buona è, chiaramente, un plus; eppure, in un certo senso, fa risaltare l’inutilità dei lievitati tra i quali è meritoria solo la frusta sfoglia con noci pecan.

Molto meglio il comparto salato: buoni i tramezzini, buoni i cornetti salati. I tramezzini poi vengono serviti in piccoli bocconi anche durante l’aperitivo che prevede la possibilità di scelta tra più calici, anche piuttosto interessanti e sui quali il servizio è informato e non omertoso nella descrizione, come pare ultimamente accadere nei bar storici.

Proprio buona la granita di pesca, di forte derivazione siciliana e solo un po’ troppo dolce almeno per i nostri gusti che preferiscono i sapori per quello che sono.

Scontrino equilibrato, più caretti i prodotti che abbiamo comprato e che con enorme gioia e non senza un certo Pirandello Effect ci sono stati dichiarati solo selezionati e non realizzati con un prorompente e quasi orgoglioso: “Qui noi non facciamo niente in casa!”

Non si può certo dire che ai dipendenti di Sciascia, professionali e anche eleganti, difetti la sincerità, o forse una dose di sarcasmo. Va’ a capire!