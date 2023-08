25mila forme di Grana Padano crollano in un caseificio e travolgono il titolare

In un caseificio in Lombardia crollano gli scaffali facendo cadere 25mila forme di Grana Padano e travolgendo il titolare dell'azienda. Si continua a cercare l'uomo

di Manuela Chimera 7 Agosto 2023

Tutto è accaduto a Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo: in un caseificio sono crollati gli scaffali contenenti 25mila forme di Grana Padano che sono precipitate addosso a Giacomo Chiapparini, il titolare dell’azienda agricola. L’uomo, di 75 anni, è stato travolto dalle forme, rimanendo schiacciato. Vigili del Fuoco, Carabinieri e personale del 118 lo stavano cercando da ieri sera, aiutati anche dall’Unità cinofila. Ma è notizia di pochi minuti fa che il corpo dell’uomo è stato trovato senza vita: sin da subito erano apparse scarse le speranze di ritrovarlo ancora vivo, visto il peso e la quantità di formaggio precipitato a terra.

Scaffali pieni di Grana Padano crollano seppellendo un uomo

Tutto è accaduto l’altra sera. Qui, in un caseificio di Romano di Lombardia, improvvisamente gli scaffali che ospitavano le forme di Grana Padano sono crollati. Ancora non si conoscono le cause del cedimento. In prima ipotesi, si sta pensando a un danno al sistema che permette la movimentazione delle forme, visto che il titolare del caseificio lo stava utilizzando proprio nel momento della tragedia.

A quanto sembra, un primo scaffale, alto fino al soffitto, ha ceduto, provocando un effetto domino che ha trascinato con sé tutti gli altri scaffali. Su di essi riposavano circa 25mila forme di Grana Padano che sono a loro volta precipitate a terra, travolgendo e seppellendo Giacomo Chiapparini.

Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco, in parte dal comando di Bergamo e in parte dai distaccamenti di Romano di Lombardia, Treviglio e Dalmine. Insieme a loro anche i Carabinieri e i mezzi di soccorso del 118. Con loro anche le Unità cinofile: i cani stanno cercando di fiutare le tracce dell’uomo.

Per tutta la notte sono andati avanti i lavori per cercare l’uomo: si è reso necessario, infatti, rimuovere tutte le forme di Grana Padano per capire dove si potesse trovare il titolare dell’azienda. Impresa non facile, visto che si parla di un’area di 2mila metri quadrati e 25mila forme di formaggio. Tuttavia, sin da subito, le probabilità di trovare Giacomo Chiapparini ancora in vita erano apparse esigue: il quantitativo di formaggio caduto dagli scaffali unito al peso davano poche speranze che l’uomo potesse essere riuscito a sopravvivere al crollo.

E poco fa è giunta la notizia, confermata anche dal Corriere di Bergamo, che il corpo dell’uomo è stato trovato senza vita. In mattina, infatti, i soccorritori sono riusciti a trovare Giacomo Chiapparini, ma come si era ipotizzato, l’uomo non ha avuto scampo.