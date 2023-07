35 milioni per 43 nuovi franchising in Italia: Cigierre si espande

Cigierre si espande: entro il 2025 investirà 35 milioni di euro per aprire 43 nuovi ristoranti in franchising in Italia, fra cui Old Wild West, Wiener Haus e Pizzikotto

di Manuela Chimera 15 Luglio 2023

Buone notizie da parte di Cigierre, la società di Udine che si occupa di sviluppare e gestire ristoranti a tema e di casual dining. La società, che sta dietro a brand come Old Wild West, Wiener Haus e Pizzikotto, ha infatti annunciato che intende investire almeno 35 milioni di euro per poter aprire entro il 2025 qualcosa come 43 nuovi locali per i suoi franchising, arrivando così a quota 180 locali. Il che vuol dire che assumerà qualcosa come 800-1.000 lavoratori.

Cigierre mira a espandersi ulteriormente

Nel corso del 2022, Cigierre è riuscita a recuperare il fatturato 2019, arrivando a quota 500 milioni di euro. Il trend positivo, poi, è andato crescendo anche quest’anno: nel corso del primo semestre 2023 ecco che ha segnato un +15% rispetto al medesimo periodo del 2022.

Attualmente Cigierre ha più di 370 locali, comprensivi sia di quelli sul suo italiano che di quelli all’estero. Di questi 370, ecco che 137 sono in franchising. Questi ultimi nel 2022 hanno ospitato più di 24 milioni di clienti.

Stefania Criveller, direttore generale corporate di Cigierre, ha così spiegato: “Siamo presenti sul mercato da oltre 25 anni e per noi il franchising è da sempre un importante canale di sviluppo.Abbiamo adottato questo modello nel 2005 e, da allora, ci ha permesso di creare collaborazioni decennali importanti e solide, continuando ad assumere un ruolo rilevante nel nostro business. Per questo abbiamo previsto un piano di sviluppo che ci porterà ad aprire, entro i prossimi due anni, più di 40 nuovi locali in franchising, partendo dai 137 attuali”.

LEGGI ANCHE Old Wild West: Lino Banfi è il nuovo testimonial

In questi primi mesi del 2023, Cigierre ha aperto una decina di nuovi locali in diverse città d’Italia, fra cui Roma (comprendendo sia la città che l’aeroporto di Fiumicino), Limenella in provincia di Padova, Como, Palermo, Forlì, Napoli, Mestre, San Donà di Piave in provincia di Venezia e Cologno Monzese in provincia di Milano.

Lo scopo della società è rimasto il medesimo sin dall’inizio: arrivare a una copertura capillare del territorio, concentrandosi in quelle regioni dove il franchising è più forte (quindi in Emilia-Romagna, in Lazio e in Lombardia).

Ma adesso è arrivato il momento di essere maggiormente presenti anche nel Sud Italia, da qui la decisione di aprire a Napoli e Palermo, con anche probabili nuove aperture in futuro i cui accordi commerciali stanno per essere conclusi.

E nonostante Old Wild West e Wiener Haus siano i formati più diffusi, ecco che anche Pizzikotto ha ampi margini di crescita. Il fatto di avere un laboratorio centralizzato e un format ben strutturato, fa sì che l’idea sia replicabile praticamente ovunque. Al momento Pizzikotto ha due ristoranti in franchising in Italia, ma Cigierre mira ad aprire nel 2024 un primo locale in Francia.