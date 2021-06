4 Ristoranti: Alessandro Borghese in Molise per le riprese

Dopo Siena e Valpolicella, il noto chef Alessandro Borghese prosegue il suo viaggio fra i ristoranti italiani per le riprese delle nuove puntate dello show televisivo 4 Ristoranti. Questa volta è il turno del Molise, precisamente a Termoli e ditorni.

La troupe dovrebbe già essere “sbarcata” sulla costa molisana, mentre la prossima settimana verranno effettuate le riprese dei pranzi e delle cene all’interno dei ristoranti oggetto della sfida televisiva.

Come da tradizione, quattro locali (secondo le indiscrezioni, dovrebbero esserci due locali di Termoli, uno di Campomarino e uno di San Giacomo degli Schiavoni) si sfideranno a suon di bontà gastronomiche e saranno giudicati sulla base di quattro parametri: location, servizio, menu e conto. Il vincitore porterà a casa un premio in denaro da 5 mila euro.

Le nuove puntate andranno in onda su Sky Uno in autunno, fra settembre e ottobre. Si tratta della seconda volta in Molise per lo show TV di Borghese: la prima volta nel 201 a Campobasso e dintorni.