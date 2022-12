4 Ristoranti con Alessandro Borghese 2022: terza puntata a Bologna

di Manuela Chimera 10 Dicembre 2022

Torna il nuovo appuntamento con la terza puntata di 4 Ristoranti con Alessandro Borghese 2022. Questa volta si va tutti a Bologna in cerca del miglior tortellone. Come di consueto, l’appuntamento è per domenica 11 dicembre 2022 ore 21,15 su Sky Uno, canale 108 di Sky e anche in streaming su Now TV.

4 Ristoranti con Alessandro Borghese: alla ricerca del miglior tortellone

Dopo averci fatto viaggiare a Fuerteventura e a Livorno, adesso tocca a Bologna ospitare la nuova puntata di 4 Ristoranti con Alessandro Borghese.

Il format è sempre lo stesso. Quattro ristoratori si sfideranno fra di loro per ottenere il titolo di Miglior ristorante per una fuga sui Colli Bolognesi (se non c’è almeno una comparsata o una citazione a Cesare Cremonini, mi confesso davvero deluso grandemente, cit.).

La formula prevede che, a turno, i quattro ristoratori in gara ospitino i rivali e chef Borghese a cena. Arrivati sul posto, gli altri ristoratori si recheranno in sala per criticare o elogiare (ma quando mai?) questo o quell’aspetto del locale e della mise en place (che viste le critiche, devono aver tutti preso lezione da Csaba dalla Zorza).

Contemporaneamente Alessandro Borghese andrà in cucina non solo per vedere quale sarà il piatto Special della serata (da qualche edizione è stata, infatti, inserita anche la categoria Special: i ristoratori dovranno sfidarsi proponendo tutti la propria versione di un famoso piatto della zona, piatto che, ovviamente, cambierà di puntata in puntata), ma anche per bacchettare il proprietario del ristorante in merito a problematiche riscontrate in cucina.

Fra le più comuni, ricordiamo:

l’onnipresente polvere sulla cappa

i coltelli attaccati a parete

cibi non etichettati in frigo o in dispensa

Durante la cena, poi, i ristoratori rivali dovranno dare il loro giudizio da 0 a 10 in ciascuna categoria:

Location

Servizio

Menu

Prezzo

Special

Dopo aver terminato il giro delle cene, sommando i punti, ecco che verrà stabilito il vincitore. Ma non prima che Alessandro Borghese abbia assegnato il suo voto che potrà confermare o ribaltare il risultato.

In questa puntata di Bologna la categoria Special sarà rappresentata dai tortelloni, tradizionalmente realizzati con burro, salvia e ricotta, ma che presentano anche tantissime varianti.

A Bologna i ristoranti in gara saranno:

Antica Hostaria Rocca di Badolo di Alex

Agriturismo Cà Lunati di Margherita

Cà Shin di Daniele

Tramvia di Antonio

Il vincitore otterrà non solo l’ambito titolo di Miglior ristorante per una fuga sui Colli Bolognesi, ma anche un contributo economico che dovrà essere usato per migliorare la propria attività lavorativa.