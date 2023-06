Alessandro Borghese Kitchen Sound Live: nuovo format per lo chef

di Manuela Chimera 13 Giugno 2023

Tutti pronti per il nuovo progetto di Alessandro Borghese? Si chiamerà Alessandro Borghese Kitchen Sound Live e, a quanto pare di capire, non sarà un programma televisivo, bensì un format in presenza, con prenotazione obbligatoria. Il tutto si terrà nel ristorante Il lusso della semplicità, ma non nella sede originaria di Milano, bensì nel secondo locale dello chef, quello aperto a Venezia solamente lo scorso anno nella cornice del Palazzo Cà Venderamin Calergi (palazzo storico che, fra l’altro, è anche sede del Casinò).

Come funziona Alessandro Borghese Kitchen Sound Live?

Il nome del nuovo format, ovviamente, è un richiamo a uno degli altri programmi televisivi dello chef, Alessandro Borghese Kitchen Sound. Tuttavia questa volta niente tv. O meglio: personaggi televisivi e dello spettacolo saranno protagonisti di questo progetto, ma in presenza, direttamente nel locale veneziano di Alessandro Borghese.

Tutto si svolgerà nel giardino del ristorante, quello che, già ciclicamente, ospita mostre d’arte temporanee. Tuttavia quest’estate nel giardino che si affaccia direttamente sul Canal Grande, ecco che una volta al mese si terranno incontri dalle ore 18 alle ore 19.30 con ospiti personaggi della TV, del mondo dello spettacolo, della letteratura, della musica, della cultura e, ovviamente, della cucina.

Qui gli ospiti di turno racconteranno le loro storie al pubblico, presentando anche i loro nuovi progetti. A guidare gli incontri ci sarà Carlotta Berti, nome che forse conoscerete in quanto si tratta di un’influencer di Venezia che sui social ama raccontare la sua città.

Il primo ospite di Alessandro Borghese Kitchen Sound Live è stato Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, noto al grande pubblico come Barù. Quest’ultimo ha colto l’occasione per parlare sia del suo nuovo libro, quello dal titolo “Braci – Barbecue per tutti”, che, edito da Mondatori Electa, è già uscito nelle librerie dal 30 maggio e anche per parlare di braci by Barù Beac hEdition, progetto dove lo vedremo al lavoro in un ristorante pop up nell’Abi D’Oru, resort 5 stelle sul Golfo di Marinella, in Costa Smeralda.

Barù ha spiegato al pubblico presente che per lui la cucina non è solo questione di impiattamento, colore, consistenza o esoticità, ma è soprattutto cottura, sapore e materie prime.

Una volta al mese, poi, il giardino del locale veneziano dello chef ospiterà nuovi personaggi. Ovviamente tali incontri saranno aperti al pubblico, ma bisognerà per forza prenotarsi (le serate sono organizzate in collaborazione con Select Aperitivo).

