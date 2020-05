4 Ristoranti con Alessandro Borghese: quarta puntata sulla Riviera del Conero

Quarta puntata per la nuova stagione di 4 Ristoranti con Alessandro Borghese: questa volta andiamo alla scoperta della Riviera del Conero. L’appuntamento è come sempre per giovedì sera alle ore 21.15 sul Sky Uno, canale 108 di Sky (e anche su Now TV).

Le meccaniche di gioco sono sempre le medesime. Quattro ristoratori della zona si sfidano per stabilire chi sia il migliore in una determinata categoria. A turno, ogni ristoratore invita a cena nel proprio locale i tre rivali e lo chef Alessandro Borghese.

Giunti sul posto (solitamente tramite il mitico van con i vetri offuscati, tranne che, per ovvi motivi di location, nella puntata a Venezia e nella puntata in alta quota in Valle d’Aosta) i tre chef rivali cominceranno ad esaminare la sala, mentre Borghese si dedicherà all’ispezione della cucina.

A fine serata, i ristoratori daranno un punteggio da 0 a 10 a quattro diverse categorie:

Location

Menu

Servizio

Conto

Anche Borghese a fine puntata darà la sua pagella e con i suoi voti potrà confermare o ribaltare il risultato. In più lo chef si riserva un bonus speciale da 5 punti a seconda di un elemento particolare che varia a seconda della puntata. In palio c’è il titolo di Miglior ristorante e il contributo economico di 5.000 euro da investire nell’attività.

Nella puntata ambientata nella Riviera del Conero, l’oggetto bonus saranno le lumache di mare, ricetta tipica della tradizione culinaria marchigiana. Questi i quattro ristoranti in gara: