4 Ristoranti con Alessandro Borghese: settima puntata a Milano

Siamo arrivati ormai alla settima puntata della nuova stagione di 4 Ristoranti con Alessandro Borghese e questa volta il van ci trasporterà a Milano alla ricerca del miglior locale del capoluogo dove fare un brunch. Come di consueto, la puntata andrà in onda giovedì 4 giugno alle ore 21.15 su Sky Uno (canale 108 di Sky) e su Now TV.

Dalla Val Badia della sesta puntata, ci trasferiamo a Milano, città fra l’altro dove Borghese vive e dove opera il suo locale AB – Il lusso della semplicità (quello dove sono stati protagonisti i The Jackal nella puntata di anteprima). Il brunch o li ama o lo si odia: quella strana mescolanze non ben chiara di colazione e pranzo, in bilico fra dolce e salato non è per tutti.

Tuttavia nel capoluogo lombardo il brunch va parecchio, motivo per cui Borghese deve aver deciso di girare qui la settima puntata. Il meccanismo è sempre lo stesso: 4 ristoratori si sfidano fra di loro per ottenere il titolo di Miglior ristoratore e il premio da 5.000 euro da investire nell’attività. A turno ciascun concorrente ospita nel suo locale i rivali e lo chef. Mentre i rivali analizzeranno e criticheranno l’aspetto del locale, la sala e l’impiattamento, a Borghese toccherà il compito di ispezionare la cucina.

Alla fine del pranzo o della cena (del brunch in questo caso), i concorrenti daranno un voto a 4 aspetti:

Location

Menu

Servizio

Conto

Anche Borghese darà i suoi giudizi e con il suo voto potrà confermare o ribaltare il risultato. In aggiunta lo chef si riserva un bonus da 5 punti che cambia di puntata in puntata: questa volta oggetto di bonus saranno le uova.

Ma ecco i 4 locali in gara: