4 Ristoranti con Alessandro Borghese: terza puntata a Roma

Tutti pronti per la terza puntata della nuova stagione di 4 Ristoranti con Alessandro Borghese? Dopo averci accompagnato fra le calli di Venezia e in altura in Valle d’Aosta, questa volta tocca a Roma ospitare il cooking show. L’appuntamento è come al solito per giovedì 7 maggio alle ore 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su Now TV.

Con il gradito ritorno del van (per ovvi motivi di location negli episodi precedenti non era stato utilizzato), la puntata si svolgerà come di consueto. A turno uno dei quattro ristoratori ospiterà nel proprio locale gli altri tre rivali insieme ad Alessandro Borghese. I tre rivali commenteranno la sala e la location, mentre Alessandro Borghese si dedicherà all’ispezione della cucina (siamo solo alla terza puntata, ma anche noi abbiamo ormai capito che i coltelli non vanno appesi al muro o infilati dietro ai fornelli come se fossero presine!).

A questo punto partirà la cena al cui termine i ristoratori daranno il voto alle storiche categorie:

location

menu

servizio

conto

Alla fine ai conteggi bisognerà aggiungere anche i giudizi di chef Borghese che con il suo voto potrà confermare o ribaltare la classifica. Inoltre Alessandro Borghese ha anche un asso nella manica: un ulteriore bonus di 5 punti da attribuire a un elemento specifico per ogni sfida.

La puntata di Roma sarà particolare in quanto si concentrerà su una delle mode del momento, gli home restaurant. In pratica persone amanti della cucina trasformano temporaneamente la loro casa in un piccolo ristorante, accogliendo gli ospiti di volta in volta. Questi i 4 contendenti in gara a Roma: