4 Ristoranti con Alessandro Borghese: terza puntata in Val d’Orcia e Val di Chiana

Tutti pronti per la terza puntata della nuova stagione di 4 Ristoranti con Alessandro Borghese? Lo chef dopo averci condotto in moto (letteralmente) alla scoperta del Miglior ristorante per biker della Ciociaria, oggi ci porterà alla ricerca del Miglior ristorante con vigneto della Val d’Orcia e Val di Chiana (provincia di Siena).

Come al solito l’appuntamento è per martedì 22 dicembre alle ore 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su Now TV. Il meccanismo della sfida, ormai, lo conosciamo tutti. A turno un ristoratore invita gli altri tre e lo chef Borghese a mangiare nel proprio locale. Giunti sul posto, i rivali si dedicheranno ad esaminare location e sala, mentre ad Alessandro Borghese toccherà ispezionare la cucina. Alla fine di ogni pasto, ogni ristoratore daranno un voto a:

Location

Menu

Servizio

Conto

Special

La categoria Special è la grande novità di questa edizione: si tratta di dare un voto su un piatto specifico con cui tutti i ristoratori dovranno confrontarsi. Ovviamente questo piatto cambierà di puntata in puntata. In questo caso il piatto in questione saranno i pici.

Alla fine vincerà il ristoratore che avrà ottenuto il punteggio maggiore, ma attenzione: al totale bisognerà sommare i voti di Alessandro Borghese che potranno confermare o ribaltare il risultato. Il vincitore otterrà il titolo del Miglior ristorante con vigna della zona e un contributo di 5mila euro da investire nel ristorante.

Il tutto è stato realizzato rispettando le normative anti diffusione Coronavirus. Ma andiamo a conoscere i quattro ristoranti in gara: