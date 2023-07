A Dubai ha aperto un mercato coperto di frutta e verdura di 66 mila metri quadri

di Luca Venturino 18 Luglio 2023

Diciamoci la verità: immaginare un mercato all’aperto – specialmente uno di frutta e verdura – in quel di Dubai viene decisamente difficile, considerando quanto picchia il sole da quelle parti. Come sovente capita negli Emirati Arabi Uniti, tuttavia, anche questo problema è stato affrontato pensando in grande – tirando su un enorme mercato coperto con una superficie complessiva di 66 mila metri quadri distribuita su tre piani di spazio. Il Bloom Market – questo il nome del colosso della frutta e della verdura – sorge nel cuore del mercato ortofrutticolo di Dubai e, stando a quanto lasciato trapelare, si tratta della più grande struttura del suo genere nella regione (e vorremmo ben vedere).

Bloom Market: il colossale nuovo mercato coperto di Dubai

L’idea che ha fatto da cardine per l’intero progetto del Bloom Market è stata quella di creare uno spazio in grado di garantire la preservazione della qualità e della sicurezza alimentare della frutta e della verdura in vendita, tradizionalmente minacciata – come accennato in apertura di articolo – dal tipico caldo torrido di questo particolare angolo di mondo.

Secondo un rapporto del Dubai Media Office, il direttore dei mercati della municipalità di Dubai, Mohammed Faraidooni, ha affermato che il Bloom Market ha come obiettivo l’offrire l’accesso “a prodotti freschi direttamente dalla loro fonte”, e sui suoi scaffali sarà per di più possibile trovare “frutta e verdura importata che non può essere trovata in altri mercati”.

Complessivamente la nostra impressione è che il Bloom Market sia di fatto il nuovo tassello che, nel contesto degli Emirati Arabi Uniti e di Dubai in particolare, andrà ad aggiungersi nell’ambizioso mosaico della “sicurezza alimentare”. I nostri lettori più attenti ricorderanno che, nel corso degli ultimi mesi, il governo locale ha dato il via a una serie di sforzi per promuovere i prodotti alimentari locali (ricordiamo l’obbligo agli enti governativi, come ospedali e forze armate, ad acquistarli) investendo, allo stesso tempo, in ambiziosi progetti come la vertical farm più grande al mondo o il più grande “agriturismo” al mondo. Ehi, ve l’abbiamo detto: da quelle parti i problemi si affrontano pensando in grande.

È bene notare, infine, che questo nuovo e scintillante gioiello nel deserto è stato di fatto progettato con l’intenzione di essere ben più che un semplice mercato coperto: stando a quanto riportato la struttura ospiterà, oltre a circa 600 bancarelle, numerosi ristoranti disseminati negli spazi del secondo e terzo piano; e saranno disponibili “servizi di logistica” per aiutare i clienti a portare i carrelli della spesa fino alle rispettive abitazioni.