Niko Romito conferma le due stelle a Dubai, con la Guida Michelin 2023

24 Maggio 2023

Il vessillo della Rossa si alza per la seconda volta tra le dune sabbiose e i grattacieli di Dubai: dopo la primissima edizione dello scorso anno, la Guida Michelin torna a Dubai per aggiungere quattro nuovi locali al firmamento locale. Relativamente poche le novità, dunque; mentre sono decisamente più numerose le conferme dalla prima edizione: numeri alla mano, questo gioiello del deserto può ora vantare tre ristoranti a due stelle Michelin e undici con una singola stella, con un (piccolo) angolo di Italia in entrambe le categorie grazie a Niko Romito e Massimo Bottura.

Guida Michelin 2023 Dubai: le conferme di Niko Romito e Massimo Bottura

All’appello non mancano, naturalmente, i locali insigniti alla Stella Verde (tre in tutto), premio riservato a quei ristoranti che hanno saputo fare della sostenibilità il proprio cavallo di battaglia; o i Bib Gourmand (17, in aumento rispetto ai 14 dello scorso anno), che invece si differenziano per un ottimo rapporto tra la qualità e il prezzo. Complessivamente la nuova edizione della Guida Michelin dedicata a Dubai conta ben 90 ristoranti, in netto aumento rispetto ai 69 menzionati lo scorso anno; e non si segnalano né ristoranti premiati con le tanto ambite tre stelle né locali costretti a scucire dalla propria casacca un macaron diventato di troppo.

Ad attirare la nostra attenzione è soprattutto il caso de Il Ristorante di Niko Romito, che come accennato in apertura ha saputo confermare le due stelle conquistate nell’edizione dell’anno scorso; e il Torno Subito di Massimo Bottura, che ha invece mantenuto la prima stella.

Niko Romito si conferma dunque parte integrante dei “primi della classe” in quel di Dubai, in compagnia dello Stay di Yannick Alleno (altro “ritorno” dallo scorso anno) e il Trésind Studio, promosso dalla prima stella dello scorso anno alle due di questa nuova edizione. La corsa alla tanto agognata terza stella, in altre parole, è ancora aperta: sarà proprio lo chef abruzzese a compiere l’ultimo passo?

Come anticipato c’è un poco di Italia anche nella selezione dei ristoranti a una stella, con il Torno Subito di Massimo Bottura: proprio come accadde lo scorso anno, lo chef modenese ha voluto esprimere il proprio orgoglio con un post su Instagram. Tra i “compagni di classe” troviamo 11 Woodfire, Al Muntaha, Armani Ristorante (altra “succursale” del nostro caro e vecchio Stivale), Hakkasan, Hoseki, Ossiano e Tasca, che hanno confermato la prima stella; e le new entry Avatara, Dinner by Heston Blumenthal e Moonrise.