A Mercato Centrale Torino apre Buatta

Una ventata di Sicilia soffia in terra sabauda: Buatta si prepara a fare il suo esordio ufficiale negli spazi di Mercato Centrale Torino, con il proverbiale taglio del nastro previsto per mercoledì prossimo (il 6 di dicembre, tanto per intenderci). Progetto consolidato e premiatissimo – come la chiocciola, tanto per fare un esempio, nella guida Osterie d’Italia redatta da Slow Food; o ancora l’inserimento tra i Bib Gourmand (locali che brillano per un ottimo rapporto tra la qualità e il prezzo) della Guida Michelin – che ha trovato radici in quel di Palermo nel relativamente lontano 2015, e che ha declinato la propria offerta legandola fedelmente alla cucina siciliana delle antiche tradizioni.

A tenere il timone ci ha pensato Fabio Cardilio, romano per nascita ma siciliano per adozione, già stella Michelin in quel di Porticello; eventualmente qualificandosi come uno dei migliori interpreti della cultura gastronomica palermitana: Cardillo ha preso il comando dei fornelli di Buatta fin dai suoi primi passi, rispolverando i cosiddetti “sapori di una volta”.

Buatta a Mercato Centrale Torino: tutti i dettagli dell’apertura

Ma torniamo a noi – Buatta si prepara per l’approdo a Mercato Centrale di Torino, come anticipato in apertura di articolo. Un esordio, quello del format siciliano, che conferma – caso mai ce ne fosse il bisogno – il ruolo del complesso in Piazza della Repubblica come come contenitore di progetti di ristorazione di qualità.

A muovere questo particolare innesto, stando a quanto riportato da una nota stampa, è stata la volontà di offrire al pubblico di Mercato Centrale Torino una “proposta diversa dal solito, fatta di sapori tradizionali, riconoscibili che portino in città una cucina apprezzata in tutto il mondo, come quella siciliana”.

Una novità che, come abbiamo accennato nelle righe precedenti, ben si inserisce nel tessuto di Mercato Centrale Torino – piazza di cibo e cultura che fin dalla sua apertura ha dedicato i suoi 4500 metri quadrati agli artigiani del nostro caro e vecchio Stivale, in modo tale da costruire una offerta il più possibile diversificata e colorata.

L’apertura di Buatta è dunque prevista per il 6 di dicembre, ma a onore del vero il Natale al Mercato Centrale Torino inizia ancora prima: a partire dal primo giorno del mese – vale a dire questo venerdì! – i festeggiamenti prenderanno il via con l’’esibizione a cappella dei Free Voices Gospel Choir, seguita dall’accensione delle luminarie che decoreranno la facciata per tutta la durata del mese.

Il Natale di Mercato Centrale Torino è alle porte: nel calendario delle iniziative è bello ricco, e per il primo anno ci saremo anche noi di Dissapore con la nostra classifica del Panettone 2023.