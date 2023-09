A New York apre un bar ispirato all’hotel degli assassini di John Wick

di Manuela Chimera 13 Settembre 2023

Se siete fan di John Wick e vi trovate per caso a New York City, allora non dovete farvi sfuggire l’opportunità di fare una tappa (alcolica o meno) al bar ispirato all’hotel The Continental della saga cinematografica con protagonista John Wick. Esatto, proprio così: il bar si ispira al celebre hotel degli assassini della pellicola, ma non solo. Questo bar è stato allestito nel medesimo edificio che funge da esterno per l’hotel visto nei film.

Come sarà il bar ispirato a John Wick?

Di due cose siamo certi: prima di tutto il bar sarà un temporary store, quindi avrà una data di apertura e una data di chiusura ben precise. In secondo luogo, non sperate di trovarvi dentro Keanu Reeves in persona (anche se, con Keanu Reeves, non si può mai dire).

La particolarità del bar ispirato all’hotel The Continental e che sorge proprio negli esterni utilizzati per la pellicola è che i clienti potranno ordinare cibo e bevande nello stesso modo in cui lo fanno i clienti dell’hotel nei film, con delle monete d’oro.

Le atmosfere promesse sono quelle in stile anni Settanta, in piena sintonia con la prossima serie targata Peacock e intitolata “The Continental: From the World of John Wick”. Purtroppo ancora non si sa nulla del menu e dei cocktail che qui troveranno spazio.

I fan auspicano che ci siano opzioni con nomi che siano dei giochi di parole a tema killer. Ma c’è anche ci si augura che qui venga servita il drink preferito da John Wick. Stiamo parlando del bourbon di Blanton. In realtà è improbabile che questo whisky fosse in circolazione negli anni Settanta, ma è innegabile che sia il medesimo che John Wick sorseggia dopo la rissa in strada in John Wick: Capitolo 2.

Dunque di default dovrebbe essere inserito nel menu. Anche perché il Blanton non è proprio facilissimo da trovare, dunque si sposa bene con il pagamento in monete d’oro. Mentre si attende il menu ufficiale, ecco che i fan hanno cominciato a fare qualche pronostico in merito ai drink che potrebbero trovarsi nel bar. Questo perché alcuni cocktail in stile anni Settanta ben si sposano con un bar per assassini.

Per esempio, il Merry Widow(er) è perfetto: vedove e assassini sono un connubio inscindibile. Inoltre, visto che John Wick ha un’eleganza paragonabile a James Bond, un Martini dry gin con anice non sarebbe fuori luogo.

Inoltre qualcuno accenna anche a un possibile sacrilegio. Per quanto sia impensabile mescolare il Blanton con altri ingredienti, ecco che una rivisitazione del cocktail Il Padrino ci starebbe bene. In questo drink si mescolano whisky scozzese e amaretto, ma per renderlo più in linea con John Wick, si potrebbe sostituire il whisky scozzese con il Blanton, in modo fra l’altro di mescolarlo all’italianissimo amaretto, cosa che ricorda il secondo film della serie che è parzialmente ambientato in Italia.

[Crediti Foto | Wikimedia – Flickr/AntMan3001]