Il bar a tema Jack lo Squartatore non convince la gente di Portsmouth

A Portsmouth sta per aprire i battenti un bar a tema Jack lo Squartatore, ma gli abitanti del loco non sono per niente entusiasti della cosa

di Manuela Chimera 12 Luglio 2023

In teoria a breve a Portsmouth, nel Regno Unito, avrebbe dovuto aprire i battenti un cocktail bar a tema Jack lo Squartatore. Solo che il Ripper & Co., questo il nome del locale, non ha per niente ispirato le simpatie dei residenti che, anzi, stanno chiedendo a gran voce che il locale cambi il tema visto che non tutti gradiscono vivere vicino a un bar ispirato a un serial killer.

Il bar dedicato a Jack lo Squartatore si farà o non si farà?

In teoria il Ripper & Co. avrà un aspetto di ispirazione vittoriana, visto che lo spazio è stato progettato per assomigliare proprio alle strade della Whitechapel dei XIX secolo. Ma dedicare un bar a un serial killer non è stata una mossa azzeccata.

Alan, un discendente di Annie Chapman, la seconda vittima dell’assassino, vive proprio a Portsmouth e alla BBC South News ha dichiarato che si è sentito sconvolto quando ha sentito la notizia dell’apertura del Ripper & Co. Per lui è assolutamente disgustoso che venga data così tanta enfasi a un killer come Jack lo Squartatore e non alle sue vittime. E ritiene che un locale come questo non sia adatto alla sua città natale.

Come lui molte altre persone pensano che un locale che pone così tanta attenzione su un assassino sia del tutto fuori luogo, tanto che più di duecento persone hanno firmato una lettera inviata poi al consiglio comunale di Portsmouth chiedendo che si intervenga sul tema di tale locale.

Il consigliere Kirsty Mellor è d’accordo con i firmatari della lettera. Intitolare un bar a uno dei più famosi assassini di donne della storia è a dir poco spaventoso. Il nome e il tema del locale sembra quasi che vogliano incoraggiare conversazioni in negativo sulla violenza contro le ragazze e le donne, “portando l’intimidazione nei confronti delle donne a una sorta di normalizzazione in una cultura il cui la violenza viene considerata socialmente accettabile”.

Ovviamente Dan Swan, il proprietario del bar, non ha fatto attendere la sua replica: Swan ha capitolato (almeno all’apparenza) di fronte a tante polemiche e ha annunciato che il tema del bar verrà cambiato. Al momento, dunque, sarà solamente un “classico cocktail horror bar & restaurant”. Inoltre ha anche aggiunto che il locale, per fare ammenda, collaborerà con enti di beneficenza che tutelano i diritti delle donne.

Tuttavia il nome del bar non verrà cambiato e le immagini promozionali continueranno a ritrarre un uomo con cappello scuro e un cappello a cilindro che perseguita una donna. Dunque Jack lo Squartatore sarà comunque ancora tra noi, in un modo o nell’altro.