A Tuttofood 2026 Latticini Orchidea vi invita a “Una giornata a Napoli”

Poche città al mondo possono dire di avere un carattere netto e inconfondibile come Napoli: la sua energia verace è contagiosa, e restituire un’esperienza autentica lontano dalla Campania è operazione ardua, soprattutto se lo si vuole proponendo una visione moderna della tradizione partenopea, scevra da eccessi folkloristici e stereotipi da cartolina.

Latticini Orchidea, già forte della sua identità tanto autenticamente campana quanto colorata e contemporanea, si pone proprio questo obiettivo e, in occasione di Tuttofood 2026, l’importante appuntamento fieristico che si tiene presso Rho Fiera a Milano dall’11 al 14 maggio, ha scelto di presentarsi con un progetto editoriale e comunicativo di grande respiro, volto a consolidare il proprio ruolo di ambasciatore della qualità dei prodotti della Campania nel mondo.

“Una giornata a Napoli”

Il fulcro della partecipazione al Tuttofood di quest’anno ruota attorno a un concept suggestivo intitolato Una giornata a Napoli, pensato per esplorare e restituire l’indissolubile legame tra la cultura gastronomica partenopea, il territorio e il prodotto simbolo della città: la pizza, e trasformare i latticini tradizionali in un nuovo punto di vista per questo racconto.

L’obiettivo dell’azienda, che da oltre un secolo produce fior di latte per pizza, è utilizzare questa vetrina come un punto di osservazione privilegiato per affrontare una sfida cruciale: come portare fuori dai confini di Napoli un’identità gastronomica così radicata senza ridurla a una mera rappresentazione superficiale. Per Latticini Orchidea, la risposta risiede nella capacità di tradurre questo rapporto in un simbolo concreto di eccellenza, offrendo prodotti capaci di garantire continuità e affidabilità anche in contesti geografici e tecnici molto distanti da quello d’origine.

Questa filosofia si riflette nello sviluppo del loro Fior di Latte e della loro provola affumicata, studiati specificamente per i maestri pizzaioli che necessitano di una resa costante in ogni condizione. La storia dell’azienda è, del resto, una testimonianza di dedizione che dura da quattro generazioni, iniziata nei primi anni del Novecento quando la bisnonna dei fondatori viaggiava da Sant’Anastasia fino al mercato di Porta Nolana a Napoli per vendere i propri prodotti. Oggi, quella stessa passione si è evoluta in un’impresa moderna che esporta in oltre trenta paesi nel mondo, pur rimanendo fedele alle ricette tradizionali tramandate da decenni.

Presso lo Stand G13 all’interno della Hall 1, il contesto fieristico diventa un vero banco di prova in cui prodotto, utilizzo e percezione si fondono. Durante l’evento, Latticini Orchidea ospiterà un fitto programma di dimostrazioni dal vivo con alcuni dei più rinomati professionisti del settore, i narratori della “Giornata a Napoli” che verrà fatta vivere a chi passerà a Tuttofood.

Tra loro figurano nomi del calibro di Salvatore Piccirillo della Masardona, Daniele Vitiello della Trattoria da Nennella e Mario Stasio, presenti per tutta la durata della fiera. Il calendario prevede inoltre interventi di Basim Boss, Antonio e Vincenzo Molitierno, e maestri dell’arte della pizza come Salvatore Lioniello e Massimiliano Prete, che mostreranno la versatilità dei latticini Orchidea su diversi stili di impasto, dalla pizza contemporanea alla ruota di carro.

Attraverso collaborazioni costanti con i pizzaioli, l’azienda ha saputo evolversi senza cedere a mode passeggere, ottenendo certificazioni internazionali come IFS Food e Halal che ne attestano la sicurezza e la qualità dei processi. La partecipazione a Tuttofood 2026 non è quindi solo un’esposizione commerciale, ma il racconto di un viaggio che parte dal cuore della Campania per arrivare sulle tavole globali, mantenendo intatto lo spirito di quel Fior di Latte Extraordinario che ha fatto la storia del marchio.