Ad Alessandro Borghese Celebrity Chef arriva un nuovo giudice: si tratta di Marisa Laurito

Tutti pronti per la nuova stagione di Alessandro Borghese Celebrity Chef? Visto che le puntate di 4 Ristoranti stanno per terminare (quella di domenica prossima sarà l’ultima di questa stagione 2023/24), non pensavate mica di non vedere più la chioma scompigliata di Borghese in televisione, vero? Perché da marzo su TV8 arriverà la nuova stagione di Alessandro Borghese Celebrity Chef, ma con una grossa novità: ci sarà un nuovo giudice. Di chi si tratta? Beh, di Marisa Laurito.

Marisa Laurito nuovo giudice di Alessandro Borghese Celebrity Chef

La cosa buffa di tutto ciò è che Alessandro Borghese e TV8, per creare un po’ di suspence, hanno creato un video dove si vede il nuovo giudice di Celebrity Chef seduto di spalle su una sedia gialla. Il giudice, dopo aver salutato tutti, annuncia la sua partecipazione al programma nelle vesti di giudice. Per non farsi riconoscere, oltre che di spalle, ha camuffato la voce, ma la singolare acconciatura che è il suo marchio di fabbrica (chiamata affettuosamente la “cofana”) è abbastanza riconoscibile: si tratta di Marisa Laurito, senza ombra di dubbio.

Anche perché nel frattempo su tutte le testate stava girando la notizia della partecipazione di Marisa Laurito nelle vesti di giudice nel programma. Quindi ok, suspence fallita. O riuscita se guardiamo il tutto da un altro punto di vista: magari Borghese e TV8 hanno voluto trollare tutti fingendo di creare questo cliffhanger fittizio.

Comunque sia, dalle foto trapelate in rete sappiamo che Marisa Laurito ha preso il posto di Angela Frenda. Così il nuovo terzetto di giudici sarà composto da Alessandro Borghese, nel ruolo di padrone di casa, Marisa Laurito e da Riccardo Monco (lo chef tristellato dell’Enoteca Pinchiorri di Firenze è infatti stato riconfermato).

Nel video veniamo anche a sapere che le nuove puntate dovrebbero andare in onda a marzo, visto anche che le riprese sono già iniziate presso AB – Il lusso della semplicità, il ristorante milanese di Alessandro Borghese.

Andando a vedere i commenti al post di Instagram in cui Marisa Laurito annuncia la sua presenza, scopriamo che i fan del programma sono assai entusiasti della sua presenza (e della sua “cofana”):

“Mi sei piaciuta tanto Marisa in quel viaggio delle Brave ragazze eravate un trio perfetto. Ciao Sandra ci mancherai tantissimo”

“Meno male, non siamo abituati a tanta simpatia…brava”

“Anche la vocina contraffatta non è riuscita a mascherare la sua inconfondibile R Marisa Laurito”

“LA LAURYYYY”

“Laurito simpatia in persona donna solare e amante della vita”

“Marisa Laurito pettinatura inconfondibile”

Questo il post di Instagram in questione: